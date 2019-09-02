Twitter

Преступник тратил награбленное и наткнулся на того, кого обворовал. Оказалось, он обнес бодибилдера

Преступник тратил награбленное и наткнулся на того, кого обворовал. Оказалось, он обнес бодибилдера
Eurosport

1 час назад

Рубрика «Угадайте, что случилось дальше».

Британский бодибилдер Макс Барнетт выловил ограбившего его преступника и, возможно, задал ему серьезную трепку.

На днях Барнетт опубликовал в твиттере фото человека с окровавленной головой и подписал его следующим образом: «2 недели назад я рассказывал, что кто-то ограбил мою машину. Сегодня этот чувак снова ограбил меня и потратил 300 фунтов при помощи безналичной оплаты. Но я поймал его во время последней покупки. Ребята, никогда не испытывайте судьбу дважды».

Казалось бы, сообщение бодибилдера не таило в себе двусмысленности – большинство пользователей подумали, что Макс разозлился при виде воришки и пустил ему кровь. Однако мы не зря употребили слово «возможно»: как отмечает The Sun, позже Барнетт записал видео, где объяснил, что он вообще не прикасался к грабителю – тот якобы получил травмы, рухнув с велосипеда.

А вы верите, что вор действительно упал с байка, а не получил тумаков от бодибилдера?

Дружил со Шварценеггером и Сталлоне, снимался в «Терминаторе». Умер легенда бодибилдинга Коломбо

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте