Практически каждая история успеха в спорте включает отца, мать или целую семью, которые были против профессиональной карьеры ребенка. Взрослые вечно волнуются, что дите, увлеченное романтической идеей о великих победах в спорте, скорее всего обломается и останется необразованным лузером – успеха добиваются единицы. Но переживать больше не из-за чего: если не получилось в большом спорте, но есть кубы на животе, симпатичное лицо и капля мозгов, то пора богатеть.

Пример: суперзвезда Серена Уильямс и фитнес-модель Соммер Рэй – обе зарабатывают благодаря спорту, но есть одно отличие. Серена занялась теннисом в четыре года, стала первой ракеткой мира, кровью и потом выиграла 72 титула WTA и четыре олимпийских золота. Рэй впервые заглянула в тренажерку в 15 лет, через два года выиграла первенство Колорадо среди юниоров по бодибилдингу, и на этом ее достижения в соревновательном спорте закончились. За рекламную публикацию в инстаграме Серена зарабатывает 60 тысяч долларов – это всего на 10k больше, чем гонорар за пост в инсте Соммер. Девушке всего 22 года, а она уже самая успешная фитоняшка в мире: Рэй как бренд оценивается в 8 млн долларов, а на ее инстаграм подписаны 22 млн человек.

Карьеры фитнес-модели, естественно, тоже требует немалых инвестиций – денежных, временных и интеллектуальных. Здоровая еда, ежедневные тренировки и обучение стоят дорого: например, блок из 10 занятий с личным тренером в Москве стоит в среднем 20 тысяч рублей, а полный набор питания на месяц без учета спортпита обойдется в 25-30 тысяч рублей (если не жить на одной гречке и яйцах).

После того, как идеальное тело построено, необходимо попасть в бизнес и найти агентство. Здесь существует огромное количество путей и возможностей, которые находят людей в самых неожиданных местах. Фотку с пляжа в купальнике может репостнуть изготовитель комплекта, публикацию увидит агент и пригласит на собеседование. Либо сама модель специально пойдет на фотосессии, чтобы сделать портфолио и разбомбить по агентствам. Еще один вариант – самостоятельно или при помощи нанятых сммщиков продвигать себя через соцсети. Это никак не сравнится с тренировками и работой профессиональных спортсменов, но это тоже спорт, который приносит немалые деньги и требует работы над собой и терпения.

У фитнес-моделей три главных способа заработать.

1) Съемки для журналов, брендов и участие в показах приносят от 500 до двух тысяч долларов за день работы. А самым популярным моделям топовые издания платят до пяти тысяч за съемку.

2) Тренерство онлайн и офлайн. Самый распространенный вопрос под жаркими белфи (селфи задницы): «Как ты этого добилась?!» Чтобы узнать все в подробностях, вам предложат перейти по ссылке в описании, которая ведет на сайт модели. Суперзвезда фитнес-моделинга Анллела Сагра предлагает личные фитнес-программы: трансформация тела за восемь недель, полгода и год, набор тренировок для работы дома, отдельные блоки для развития роскошных ягодиц и пресса и персональные программы питания. Годичная подписка стоит 140 долларов, двухмесячная – 80 баксов. За эти деньги 24-летняя колумбийка обещает кучу упражнений, советов, лайфхаков и обратную связь 24/7. Годовой доход Анллелы составляет четыре миллиона долларов (как у Дзюбы), а в инстаграме на нее подписаны 11,3 миллиона человек. Девушка не постит уже год, а комменты под последней фоткой до сих пор появляются каждые несколько минут. Сюда же можно отнести работу мотивационными ораторами: многие модели имеют лютые истории прихода к успеху.

Многие фитоняшки – действующие тренеры. Правда, позаниматься с ними могут в основном богачи из Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Майами – большинство американских моделей стягиваются туда.

3) Реклама – модели рекламируют все, что связано со спортпитом, фитнес-одеждой, купальниками и бельем. Самый распространенный бренд, который можно увидеть едва ли не в каждом профиле – контора Bang Energy, которая продает почти все, что связано с фитнесом.

Большинство рекламодателей придерживается отправной точки в 100 долларов за 10 тысяч фолловеров, но все же никто не будет платить по 200 тысяч долларов за посты, если ты не мировая суперзвезда: Роналду получает по миллиону баксов за рекламу в инсте, а вот Дэвид Бекхэм с 65 млн подписчиков поднимает 357 тысяч. Для большинства фитнес-моделей потолком становятся 25 тысяч баксов за пост.

С точки зрения бизнеса работать фитнес-моделью – все равно, что быть профессиональным спортсменом, но без большой карьеры. Главные деньги ты зарабатываешь на рекламных контрактах и торговле мерчендайзом (которым можно назвать и фирменные программы тренировок), а спорт становится катализатором этих денег. Так Серена Уильямс прожила 2018-й практически в роли фитнес-модели и оказалась самой успешной спортсменкой в финансовом году: теннисистка заработала 18,1 миллиона долларов, и только 62 тысячи из них оказались призовыми с турниров. А самая зарабатывающая фитнес-модель Соммер Рэй наварила 5,2 млн, занимаясь, по сути, тем же самым, что и Серена в декрете.

Быть профессиональным спортсменом безусловно выгоднее, чем фитнес-моделью. Но есть два важных фактора, который уничтожает разницу. Во-первых, ученые доказали: когда человек достигает годового дохода в 70 тысяч долларов, деньги перестают приносить ему радость – нет смысла стремиться к доходам богов. Во-вторых, чтобы ты оказался новым Сереной или Криштиану, должно сойтись слишком много удачи.

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