Арнольд Шварценеггер поддержал Сильвестра Сталонне перед выходом в прокат пятой части боевика «Рэмбо: Последняя кровь».

Шварценеггер записал видео, держа в руках подставку с подписанным Сталлоне для благотворительного аукциона ножом. При этом Арни не забыл подколоть старого приятеля.

«Он невероятный, только гляньте на этот нож. Но… это не нож. Вот это нож. Он побольше твоего будет, но ты не волнуйся», – сказал Арни и достал огромный клинок со своим автографом на лезвии.

«Если серьезно, удачи с «Рэмбо» в этот уикенд. Ты лучший», – добавил Шварценеггер.

«Рэмбо: Последняя кровь» вышел в прокат 19 сентября.

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