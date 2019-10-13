Первый бодибилдер-гей: чуть не застрелился, сдул мышцы и нашел счастье в браке с мужчиной

Американский подросток Боб устало плел через кукурузное поле. В одной руке он нес открытую бутылку ликера, в другой тащил тяжеленный дробовик. Парень шагал вперед с потерянным взглядом и без какого-либо плана. Боб опять поругался с отцом и вылетел на улицу. Такое уже случалось: папаша выгонял его из дома за украденный журнал и старенький бонг в машине. Отец Боба напивался и докапывался до сына, а мама не выручала – родители давно развелись и жили раздельно.

Юноша чувствовал себя одиноким, бесполезным и ненужным. Проблемы в семье и споры с отцом так доконали его, что он зарядился алкоголем и отправился в поле с оружием. Боб нашел старый клен, оперся на него спиной, сделал еще один глоток и засунул дуло в рот. Ствол оказался длинным, и парень не дотянулся до курка. Он оглянулся по сторонам, чтобы подобрать прочную палку для нажатия на спуск. Но не нашел ничего подходящего и отбросил дробовик. Боб сделал еще пару глотков ликера и подумал: «Если я это сделаю, то как же поеду в Калифорнию, чтобы стать там чемпионом?» Мысли о суициде ушли, и Роберт заснул под деревом.

Несмотря на эмоциональный срыв и ощущение одиночества, он жил насыщенно. Молодой и активный Боб Пэрис с удовольствием вписывался во все инициативы. В школе он находил время на уроки актерского мастерства, рисование и написание рассказов, сочетая это с легкой атлетикой, гольфом, американским футболом и другими видами спорта. Он обожал творчество за духовное развитие и самореализацию, а тренировки выбирал только из-за стереотипов. Уже подростком Бобби осознал свою ориентацию: «Я играл в футбол и баскетбол потому, что это подразумевается, когда ты мальчик. Тогда я слабо понимал, кто я. Когда ситуация прояснилась, я вступил в нигилистическую стадию жизни».

Однажды по поручению учителя Боб спустился в школьный подвал и заметил там несколько стареньких тренажеров. Любопытный подросток попробовал новый спорт, через пару дней наткнулся на журнал с Арнольдом Шварценеггером на обложке и все понял. Пэрис отказался от командных видов и сосредоточился на гантелях. Но его целью оказались не большие мышцы и титулы в бодибилдинге, а карьера в Голливуде. Артистичный подросток мечтал стать звездой кино и театра, сверкать с обложек журналов и улыбаться на ТВ. Тяжелый спорт его мало интересовал – он был лишь трамплином для карьеры.

72-килограммовый парень вцепился в штангу и строил будущее. В спортзале он прокачивал тело, в Калифорнийской консерватории – актерское мастерство. У студента были пустые карманы, поэтому он какое-то время жил в машине, а специальные плавки для первых соревнований ему изготовила бабушка. В 22 Бобби выиграл первый титул на любительском чемпионате Лос-Анджелеса. Еще через два года стал лучшим на Nationals NPC и заработал статус профессионального культуриста ассоциации IFBB. Пришли и первые деньги за рекламу спортивного питания.

Тогда Боб уже не сомневался в ориентации и уверенно встретил 21-й день рождения в гей-баре. Но его не интересовали беспорядочные связи и секс – Пэрис был моногамным и романтичным парнем в поиске родственной души.

Карьера в бодибилдинге развивалась стремительно, и уже в 1984-м Бобби дебютировал на «Мистер Олимпия». 25-летний спортсмен занял седьмое место, но произвел фурор. Специалисты отметили невероятную харизму и артистичность американца. Когда почти все бодибилдеры ставили на объемы, Пэрис создал идеальную симметрию и добавил хореографическое шоу. Для победы этого не хватило, но Роберт добился главного – внимания и признания. После дебютного «Мистер Олимпия» на кудрявого красавчика обрушились предложения с рекламой и эпизодическими ролями в кино. Он даже запустил линию одежды, когда осознал, что джинсы из магазина не налезают на его раскачанные ноги.

Но даже слава не позволяла спортсмену чувствовать себя по-настоящему счастливым. Сообщество бодибилдеров знало об ориентации Пэриса и держало ее в секрете. Менеджер культуриста и другие спортсмены советовали Бобби помалкивать, иначе он рискует потерять все. Сначала атлет так и делал: смело отвечал на вопросы о личной жизни, но никогда не врал про несуществующих подружек.

Безумное желание раскрыться и быть собой давило с одной стороны. С другой Бобба терзала грязь бодибилдинга. Пэрис выступал за чистый спорт и предпочитал качество мышц объемам. Но чем популярнее становилось железо, тем безумнее казались пути к победе. Культуристы все чаще вливали стероиды, поэтому артистичный, но не огромный Пэрис котировался все меньше. Боб пытался бороться, но его требования ужесточить допинг-контроль перед соревнованиями никто не услышал.

В 1985-м он завязал с бодибилдингом и с наслаждением выдохнул: «Это было настоящее облегчение. Я снял бремя необычного телосложения, жесткого графика и диет». Пэрис сбросил тяжелые бицепсы, много бегал и привел себя в форму обычного человека. Он наконец понял, что такое счастливая жизнь без тяжелых обязательств и вынужденного молчания. Боб светился на обложках журналов, работал моделью, повышал актерские навыки и проводил время с селебрити. Но Голливуд так и не принял его: «Невозможно быть геем в фильмах 80-х. Они там просто не востребованы. Возможно, я мог сделать карьеру в театре, но меня это не интересовало. Я запаниковал и вернулся к тренировкам».

Боб ПэрисEurosport

Пэрис возобновил карьеру и больше не мог молчать. В 1989-м он дал шокирующее интервью журналу Iron Man. «Я гей. Но мое бремя не в том, что я гей, а в том, что я вырос в обществе, которое заставляет меня ненавидеть себя из-за ориентации. Меня учили не любить человека, которым я был на самом деле. Это сложный путь. Но сейчас у меня появились гордость, честность и уверенность в себе», – Боб стал первым открытым гомосексуалистом в железном спорте.

Чуда не произошло – общество предсказуемо сожрало спортсмена. Пэрис потерял 80% рекламных контрактов и столкнулся с судейским произволом на турнирах – консервативные рефери занижали оценки гею и задвигали его во второй десяток «Мистер Олимпия».

Роберт смеялся над людьми, которые раньше обожали его тело, а после каминг-аута вдруг раскритиковали его объемы. Тогда бодибилдер открыл другой путь: он подробно рассказал об отношениях с мужчиной Родом Джексоном и вступил в борьбу за права меньшинств. В 1991-м Боб окончательно забросил бессмысленный культуризм и вместе с бойфрендом организовал фонд «Будь верным себе», который помогал ЛГБТ-сообществу. Боб и Род оказались прекрасными ораторами, и их история вдохновила многих на смелый шаг.

Пэрис написал несколько сильных книг, например, «Прямо от сердца», где подробно описал свои чувства. Публикации давались Бобу очень тяжело – издательства не желали иметь дело со скандальной темой.

После каминг-аута Пэрис потерял большинство фанатов и нажил массу хейтеров. Роду и Бобу поступали неоднократные угрозы: убить парочку клялись религиозные фанатики, ненавистники геев и другие отморозки. Возможно поэтому отношения мужчин угасли, и через семь лет совместной жизни влюбленные расстались. Пэрис и Джексон, который работал моделью, долго скрывали разрыв: опасались, что это ознаменует поражение меньшинств и победу хейтеров.

«Это было самое тяжелое и унизительное, что я когда-либо испытывал. Род ушел и оставил меня со всем этим хаосом. Пресса была жестокой. Развлекательные медиа оказались еще циничнее. Одним из великих благословений было то, что тогда не существовало соцсетей и интернета», – вспоминает Пэрис.

Спортсмен выстоял, сожрал критику и никогда больше не приближался к повторению случая в кукурузном поле. Через несколько лет Боб встретил Брайана Лефержи и на первом же свидании понял, что все серьезно. Парочка завязала отношения, вместе победила рак Брайана и уехала в Канаду, где легализованы гей-браки. Лефержи и Пэрис уже 16 лет счастливо живут в коттедже на берегу озера, а бывший бодибилдер забыл про тренировки, следит за садом и зарабатывает на жизнь написанием романов.

«Бодибилдинг был случайным в моей жизни. Понимаю, что в некрологе в первую очередь напишут, что я бодибилдер. Но для меня это лишь часть пути. Я вынужденно им занимался, потому что без бодибилдинга я бы, наверное, умер», – откровенничает атлет.

Роберт добился огромных успехов в спорте, который использовал как средство достижения цели и антидепрессант. Он умирал в тренажерке, годами соблюдал жесткое расписание, ел по часам постную пищу и вынужденно молчал о чувствах. Пэрис так и не осуществил главную мечту – не стал звездой Голливуда, но нашел гармонию в теле обычного человека.

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