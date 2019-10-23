Бывший бодибилдер Арнольд Шварцнеггер признался, что мог умереть во время операции на сердце в 2018 году. Арни вернулся к тренировкам через неделю.

72-летний актер чуть не погиб по ходу шестой операции на сердце. В марте 2018 года мужчине заменили неисправный легочный клапан в сердце, но по ходу хирургической процедуры возникли осложнения. Ситуация могла закончиться летально, однако, к счастью, все обошлось.

Уже через неделю Арни снова впахивал в тренажерном зале: актер хотел поскорее вернуться в форму для съемок нового «Терминатора». Мужчина не исключает, что снова появится в фильме без одежды.

«Я все еще могу это сделать, все еще могу появиться на экране голым. Случай на операции стал своего рода сюрпризом, но я никогда не боялся таких вещей. На минуту я забеспокоился, что съемки «Терминатора 6» слишком скоро, но сразу подумал, что фильм – отличный повод привести себя в форму. Я в кратчайшие сроки вернулся в спортзал. Большинство людей чересчур берегут себя после операции», – рассказал Шварцнеггер «The Sun».

В России новый «Терминатор» выйдет в прокат 31 октября 2019.

Первый фильм франшизы вышел в 1984 году.

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