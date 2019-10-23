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Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце, но тренировался уже через неделю
Актер боялся пропустить съемки «Терминатора».
Бывший бодибилдер Арнольд Шварцнеггер признался, что мог умереть во время операции на сердце в 2018 году. Арни вернулся к тренировкам через неделю.
72-летний актер чуть не погиб по ходу шестой операции на сердце. В марте 2018 года мужчине заменили неисправный легочный клапан в сердце, но по ходу хирургической процедуры возникли осложнения. Ситуация могла закончиться летально, однако, к счастью, все обошлось.
Уже через неделю Арни снова впахивал в тренажерном зале: актер хотел поскорее вернуться в форму для съемок нового «Терминатора». Мужчина не исключает, что снова появится в фильме без одежды.
«Я все еще могу это сделать, все еще могу появиться на экране голым. Случай на операции стал своего рода сюрпризом, но я никогда не боялся таких вещей. На минуту я забеспокоился, что съемки «Терминатора 6» слишком скоро, но сразу подумал, что фильм – отличный повод привести себя в форму. Я в кратчайшие сроки вернулся в спортзал. Большинство людей чересчур берегут себя после операции», – рассказал Шварцнеггер «The Sun».
- В России новый «Терминатор» выйдет в прокат 31 октября 2019.
- Первый фильм франшизы вышел в 1984 году.
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