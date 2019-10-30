Эта китаянка произвела настоящий фурор в интернете. Всего два года назад Юань Хэрун – обычный врач китайской медицины – начала заниматься бодибилдингом, потому что хотела стать сильнее. Пять занятий в зале в неделю дали фантастический результат: 30-летняя китаянка теперь занимает призовые места на соревнованиях.

Себя Юань считает, прежде всего, врачом. Фото в докторском халате тоже прилагаются.

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