Кажется, Наталия – самая сильная девушка планеты. Выглядит она именно так. Наталия – профессиональный пауэрлифтер и выступает в категории без допинг-контроля.

Еще она чемпионка Европы по жиму штанги лежа и становой тяге (WPC), чемпионка Евразии по жиму штанги лежа, становой тяге(GPA) и армлифтингу. В 2015-м. она выиграла кубок Восточной Европы (GPA) и установила новый мировой рекорд в становой тяге. Наталия установила три мировых рекорда по жиму штанги лежа, три мировых рекорда по становой тяге и является обладательницей 12 европейских и национальных рекордов в жиме лежа и становой тяге.

Короче, смотри подборку, или будет хуже.

Другие спортивные дамы и их фото:

18-летняя синхронистка публикует слишком горячие снимки. Тренер заставляет ее удалять фотографии

Боец UFC пожаловалась, что фанаты шлют ей фото гениталий. Вот ее инстаграм, но обещай не глупить

Эта дама с детства за фитнес. Посмотри, какую фигуру она сделала в зале

Качай приложение Eurosport для iOS или Android