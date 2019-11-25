82-летняя бодибилдерша избила грабителя и сдала его копам

21 ноября в Нью-Йоркском Рочестере 82-летняя бодибилдерша обезвредила грабителя – бабушка обрушила на преступника стол, а затем сдала копам.

Уилли Мерфи занимается в тренажерке почти каждый день, и преступник, похоже, был не в курсе. Женщина готовилась ко сну, когда в районе 11 вечера в ее дверь постучался неизвестный.

«Он был снаружи и говорил мне: «Пожалуйста, вызовите скорую. Мне очень плохо». Я вызвала копов, но не пустила его внутрь. Затем слышу шум, думаю: «Какого черта это было? Он выломал дверь. Парень выбрал не тот дом».

Было уже поздно и темно, поэтому старушка спряталась и выжидала. Когда грабитель приблизился к ней, она схватила первую попавшуюся вещь: «Я подняла стол и треснула им грабителя. Стол сломался, парень упал, и я на него набросилась. Схватила шампунь и, пока он валялся на земле, выдавила все ему на лицо, до последней капли. Потом я взяла метлу. Он тянул ее, а я его колотила».

Наконец, приехала полиция. Грабителя все же отправили в больницу, а бабушка получила заслуженный респект. «Прибывшие полицейские хотели сделать со мной селфи», – рассказала спортсменка телеканалу 13WHAM.

Уже на следующий день бабушка пошла в качалку.

Мерфи утверждает, что может поднять 100 кило.

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