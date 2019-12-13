Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко через инстаграм объявил о том, что скоро сыграет свадьбу со своей девушкой – куклой для взрослых по имени Марго.

Толочко сообщил о начале необычных отношений в мае 2019 года. Позже в инстаграме появился и аккаунт самой Марго. В информации профиля указано, что девушка работает в баре в Астане.

Пара вместе путешествует, ходит в рестораны, дает интервью. В одной из публикаций Марго сообщается о том, что девушке проведена пластическая операция на лице.

После полугода отношений Толочко сделал предложение возлюбленной.

Пока не известно, возможно ли юридически заключить подобный брак.

Юрий отметил, что научился готовить хинкали специально для Марго – это ее любимое блюдо.

(Фото: инстаграм Юрия Толочко).

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