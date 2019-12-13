Бодибилдер из Казахстана женится на кукле для взрослых
Совет да любовь.
Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко через инстаграм объявил о том, что скоро сыграет свадьбу со своей девушкой – куклой для взрослых по имени Марго.
Толочко сообщил о начале необычных отношений в мае 2019 года. Позже в инстаграме появился и аккаунт самой Марго. В информации профиля указано, что девушка работает в баре в Астане.
Пара вместе путешествует, ходит в рестораны, дает интервью. В одной из публикаций Марго сообщается о том, что девушке проведена пластическая операция на лице.
После полугода отношений Толочко сделал предложение возлюбленной.
- Пока не известно, возможно ли юридически заключить подобный брак.
- Юрий отметил, что научился готовить хинкали специально для Марго – это ее любимое блюдо.
(Фото: инстаграм Юрия Толочко).
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