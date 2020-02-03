Популярная китайская бодибилдерша Юань Хэжун присоединилась к борьбе с коронавирусом.

Бодибилдинг – хобби Юань, а ее основная специальность – врач. «Я доктор и должна быть на передовой. Делаю все возможное, чтобы помочь справиться с эпидемией», – написала Хэжун в инстаграме, выложив фото в медицинской маске и шапочке.

А вот так она выглядит вне рабочего места, когда готовится к соревнованиям.

На инстаграм девушки подписаны 353 тысячи человек.

В Китае коронавирусом заразилось более 10 тысяч человек.

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