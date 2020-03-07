Скончался Дэвид Пол – бодибилдер и исполнитель главной роли в фильме «Няньки»

На 63-м году жизни скончался Дэвид Пол, сыгравший одного из братьев-близнецов в культовом фильме «Няньки».

Трагичную новость сообщает Evolutionofbodybuilding со ссылкой на его брата-близнеца Питера. По информации источника, актер умер во сне.

Помимо актерской карьеры, Пол был успешным фотографом и неоднократно выставлялся в галереях США. Кроме того, бодибилдер снимал кино.

В России актер был прежде всего известен за роль в комедии «Няньки».

Братья Дэвид и Питер не только сыграли в фильме главные роли, но и участвовали в продюсировании картины.

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