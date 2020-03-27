Бодибилдер из Казахстана отменил свадьбу с силиконовой куклой из-за карантина
Коронавирус вмешался даже в любовные дела.
Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко отменил бракосочетание с силиконовой куклой Марго из-за пандемии коронавируса.
«Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как снимут карантин, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. В целом, настроены решительно, настроение отличное. Предварительно карантин объявлен до середины апреля.
P. S. Ну и, чтобы вы не грустили, предлагаю красивое видео, снятое во время катания на тук-туке по острову Самет. Наслаждайтесь», – написал спортсмен в инстаграме.
- О том, что Юрий решил сыграть необычную свадьбу с куклой, стало известно в декабре 2019 года.
- Свадьба должна была пройти 27 марта.
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