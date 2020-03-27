Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко отменил бракосочетание с силиконовой куклой Марго из-за пандемии коронавируса.

«Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как снимут карантин, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. В целом, настроены решительно, настроение отличное. Предварительно карантин объявлен до середины апреля.

P. S. Ну и, чтобы вы не грустили, предлагаю красивое видео, снятое во время катания на тук-туке по острову Самет. Наслаждайтесь», – написал спортсмен в инстаграме.

О том, что Юрий решил сыграть необычную свадьбу с куклой, стало известно в декабре 2019 года.

Свадьба должна была пройти 27 марта.

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