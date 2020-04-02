Мария Соколова – инста-блогер, фитнес-тренер и бикини-модель: в соцсетях она не только постит фото в купальниках или обтягивающей спортивной форме, но и дает подписчикам развернутые советы по фитнесу и бодибилдингу.

Маша выиграла чемпионаты по фитнес-бикини в Санкт-Петербурге, Вологде и Новгороде, а потом взяла общий титул в Северо-Западном регионе. На всероссийском уровне она заняла второе место.

Другие подборки горячих дам:

Бразильские сестрички зажгли в синхронном плавании и стали моделями. Их даже пригласили в Maxim

Турецкая волейболистка поиграла в «Галатасарае» и «Бешикташе». За такую красоту ей все простят

Австралийская фитнес-модель взрывает спортзалы. Ее инстаграм тоже горяч

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке