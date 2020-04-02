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Лучшая фитнес-модель Питера расскажет и покажет, как правильно тренироваться. Читай, а лучше смотри
Советы от Маши Соколовой помогут держать тело в тонусе.
Мария Соколова – инста-блогер, фитнес-тренер и бикини-модель: в соцсетях она не только постит фото в купальниках или обтягивающей спортивной форме, но и дает подписчикам развернутые советы по фитнесу и бодибилдингу.
Маша выиграла чемпионаты по фитнес-бикини в Санкт-Петербурге, Вологде и Новгороде, а потом взяла общий титул в Северо-Западном регионе. На всероссийском уровне она заняла второе место.
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