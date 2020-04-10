Сегодня в подборке Eurosport.ru – бодибилдерша, чемпионка Arnold Classic и онлайн-тренер Диана Волкова. Девушке 26 лет, она родом из Зарафшана (Узбекистан) и очень многого достигла в своем спорте.

Главные гордости: идеальное тело (вернула форму после родов) и знакомство с Арнольдом Шварценнегером, который лично вручал ей престижный приз.

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