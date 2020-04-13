Внебрачный сын Шварценеггера скопировал легендарную позу отца
Парень постарался и получил восторженные комментарии в инстаграме.
Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна скопировал одну из самых знаменитых поз отца-бодибилдера.
«Отличное время, чтобы попрактиковаться в позировании», – подписал инстаграм-публикацию 22-летний Джозеф.
А вот культовое фото самого Арни:
- Баэна – сын Шварценеггера от бывшей домработницы Милдред Баэны.
- У экс-губернатора Калифорнии есть четверо детей от жены Марии Шрайвер.
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