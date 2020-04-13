Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна скопировал одну из самых знаменитых поз отца-бодибилдера.

«Отличное время, чтобы попрактиковаться в позировании», – подписал инстаграм-публикацию 22-летний Джозеф.

А вот культовое фото самого Арни:

Баэна – сын Шварценеггера от бывшей домработницы Милдред Баэны.

У экс-губернатора Калифорнии есть четверо детей от жены Марии Шрайвер.

Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце, но тренировался уже через неделю

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