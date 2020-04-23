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От садизма отца до роли в «Терминаторе». Как Шварценеггер вдохновлял парней из 90-х

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«Терминатор» Арнольд Шварценеггер вдохновлял парней из 90-х«Терминатор» Арнольд Шварценеггер вдохновлял парней из 90-х

«Терминатор» Арнольд Шварценеггер вдохновлял парней из 90-х

Фото: Eurosport

Руслан Хрипун
Автор:Руслан Хрипун
час назад
@Eurosport_RU

Eurosport.ru запускает новую рубрику «Последний киногерой»: каждый четверг авторы будут рассказывать о легендарных актерах, которые пропагандировали спортивные ценности в боевиках и повлияли на поколения молодых людей 1980-х и 1990-х.

Начало 90-х, промышленный периферийный городок на востоке Украины. Мои родители вкалывают на загибающемся электромеханическом заводе, покупая после распада СССР продукты за купоны. Часть зарплаты предприятие выплачивает бартером – макаронами, килькой в томате и даже третьесортным бразильским кофе. Мне 12 лет, и я особо не заморачиваюсь социальными и материальными переменами в жизни. До лампочки, что урчит в желудке, потому что на меня накатили сразу три волны высококонцентрированного счастья: начались летние каникулы, стартовал Евро-1992 и в дом провели кабельное телевидение.

«Коммандо», «Детсадовский полицейский» и «Хищник» со Шварцем крутили по телику почти каждый день. Чувак с огромными банками уничтожал плохишей быстрее, чем я дефицитные углеводы за ужином. Мысль о прокачке мышц пульсировала в висках с утра до ночи, и окончательно я пропал после того, как мама купила на распродаже книгу Венди Лея «Арнольд».

Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце, но тренировался уже через неделюШварценеггер чуть не умер во время операции на сердце, но тренировался уже через неделю
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Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце, но тренировался уже через неделю

22/10/2019 В 22:18

Неофициальную биографию Шварценеггера я зачитал до просветов между страницами. Особенно впечатлил эпизод из детства качка. Отец Арни, служивший в штурмовых отрядах гитлеровских нацистов, был тираном и садистом, который вбил себе в голову, что жена родила сына от другого мужчины. Густав Шварценеггер поколачивал и унижал ребенка, заставлял делать по дому самую тяжелую и унизительную работу. Я проникся детскими переживаниями культуриста и узнал себя – отчим со мной тоже особо не церемонился.

Шварц родился в маленькой австрийской деревушке, и меня роднило с ним огромное желание выбиться в люди. Однако мечта о такой же карьере, как у Арни, казалась недостижимой при одном только взгляде в беспощадное зеркало трельяжа – с таким уровнем прозрачности и без тренировок на конкурс «Мистер Вселенная» не пробиться. О тренажерных залах в нашем захолустье тогда даже не слышали, не было даже гантелей, поэтому я попросил дядю выковать их в литейном цеху, где он работал.

Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор 2: Судный день»Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор 2: Судный день»

Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор 2: Судный день»

Фото: Getty Images

Через неделю тяжести нелегально пересекли проходную завода и сверкали манящей сталью на летней кухне двоюродного брата, который тоже увлекся призрачной перспективой однажды мелькнуть в голливудском боевике. Стены украсили постерами с изображением Шварца – казалось, он смотрит и подбадривает нас проникновенным взглядом во время подходов. С каждым днем энтузиазм испарялся, мышцы почему-то не обрели желанную форму ни через неделю, ни через две – мы оставались теми же бледными поганками эпохи пустых холодильников.

Каждая новая тренировка превращалась в соревнование, кто раньше бросит занятия, но в один из вечеров мы получили новый импульс. По кабельному впервые показали «Терминатор 2: Судный день». Несгибаемый Арни рубился с соперником из жидкого металла – настоящий прорыв в компьютерной анимации кинематографа вынес мозг подросткам. Позже я узнал, что актер мог не сыграть беспощадного робота в первой части – режиссер Джеймс Кэмерон видел американца в роли Кайла Риза, возлюбленного Сары Коннор и отца ее сына. Как же здорово, что так не случилось!

Арнольд Шварценеггер на презентации «Терминатора-2» в КаннахАрнольд Шварценеггер на презентации «Терминатора-2» в Каннах

Арнольд Шварценеггер на презентации «Терминатора-2» в Каннах

Фото: Getty Images

Послевкусие от этого фильма помогло пережить мощнейший удар по неокрепшей психике – мучительное поражение наших от шотландцев на групповом этапе Евро со счетом 0:3. Немногословная финальная сцена «Терминатора» (актер сказал в фильме всего 700 слов и получил гонорар в 12 млн долларов) с исчезновением Т-800 в расплавленной стали до сих пор остается одним из самых трогательных впечатлений детства. Отогнутый вверх палец Арни убедил, что все будет хорошо, главное – не сдаваться.

В то время я бредил солнцезащитными очками, как у Шварца, но так и не заполучил их из-за отсутствия денег. Зато повезло в другом. Дядя раздобыл в красном уголке (помещение для агитации и политического просвещения при Союзе) студенческого общежития ржавую штангу и оборудовал турник во дворе. Это было уже что-то! Мы достали какую-то книжку с методикой превращения тела в боевую машину и поднажали на тренировки с новой силой. Постепенно наметился прогресс – мышцы обрели определенный рельеф, и я впервые в жизни сделал подъем-переворот.

В момент, когда сил совсем не оставалось, меня мотивировал эпизод из книги Арни. В 18 лет культурист сбежал из расположения армейской части для участия в бодибилдерском конкурсе «Юный мистер Европа». Шварц занял первое место, по возвращении отсидел неделю на гауптвахте, а спустя два года стал самым молодым в истории обладателем титула «Мистер Вселенная». Целеустремленность героя передалась и мне.

Арнольд Шварценеггер в сцене из фильма «Геркулес в Нью-Йорке» в 1969 годуАрнольд Шварценеггер в сцене из фильма «Геркулес в Нью-Йорке» в 1969 году

Арнольд Шварценеггер в сцене из фильма «Геркулес в Нью-Йорке» в 1969 году

Фото: Getty Images

Летние каникулы пролетели в тот раз быстрее обычного. Школьные заботы, занятия в футбольной секции и домашние обязанности оставили минимум времени на качалку, поэтому мы таскали тяжести только по выходным. После осознания, что до банок Арнольда в нашем случае лежит путь в тысячу световых лет, вдохновение совсем иссякло, и однажды случилось непоправимое.

В одну из суббот я неохотно притопал к дому брата и перед посещением летней кухни забрался на черешню в конце двора. Аппетит перебил странный блеск, исходивший из густых зарослей малины – я чуть не подавился косточкой, когда разглядел в них штангу и гантели. Встреча с братом через пару минут оказалась незабываемой – он завел меня в качалку и с нарочитым волнением прошептал: «Представляешь, ночью кто-то влез в кухню и украл штангу с гантелями. Наверное, на металлолом».

Эмоции разрывались между истеричным смехом и закономерностью такого финала наших летних самоистязаний. Я сделал вид, что мне очень жаль, вспомнил суровое выражение лица Арни и с плохо скрываемым ехидством произнес: «I'll be back». Тот момент означал конец одного из самых счастливых и беззаботных мгновений детства, но особых сожалений не было. Напротив, я почувствовал себя Шварценеггером, которого пять часов гримировали для финальной сцены второй части «Терминатора». Любимый герой и летнее приключение вдохновили терпеть и сражаться дальше, пусть уже и не в тренажерном зале.

Прошло уже несколько десятков лет, но я по-прежнему с удовольствием телепортируюсь в те годы. Чтобы выразить Шварцу любовь, восхищение и признательность за фильмы и книги, которые помогли мне впервые почувствовать себя мужчиной.

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