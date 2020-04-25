Шок-контент для сильных духом.

Титулованный американский бодибилдер Флекс Уиллер впервые после операции показал фото ампутированной ноги.

«Моя дорога длинная и трудная, но моя вера в бога непоколебима. Я неидеален, но идеально создан», – написал 54-летний культурист и выложил серию из трех изображений. На первой нога сфотографирована вскоре после ампутации, на второй и третьей – после заживления. Кликайте – зрелище не самое привычное.

Бодибилдинг «Я доктор и должна быть на передовой». Китайская бодибилдерша бросила вызов коронавирусу 03/02/2020 В 15:54

Уиллер был госпитализирован осенью 2019 года с осложнением сосудистой системы нижних конечностей.

Флекс – рекордсмен по победам на Айронмен Про, четырехкратный победитель Арнольд Классик, многократный призер конкурса Мистер Олимпия.

Учиться в школе для отсталых и пережить паралич. Тяжелая судьба качка из комедии 90-х «Няньки»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Бодибилдинг 82-летняя бодибилдерша избила грабителя и сдала его копам 25/11/2019 В 09:08