Бодибилдинг

Легендарный бодибилдер Уиллер впервые показал фото ноги после ампутации

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Флекс Уилер (слева)Флекс Уилер (слева)

Флекс Уилер (слева)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Шок-контент для сильных духом.

Титулованный американский бодибилдер Флекс Уиллер впервые после операции показал фото ампутированной ноги.

«Моя дорога длинная и трудная, но моя вера в бога непоколебима. Я неидеален, но идеально создан», – написал 54-летний культурист и выложил серию из трех изображений. На первой нога сфотографирована вскоре после ампутации, на второй и третьей – после заживления. Кликайте – зрелище не самое привычное.

«Я доктор и должна быть на передовой». Китайская бодибилдерша бросила вызов коронавирусу«Я доктор и должна быть на передовой». Китайская бодибилдерша бросила вызов коронавирусу
Бодибилдинг

«Я доктор и должна быть на передовой». Китайская бодибилдерша бросила вызов коронавирусу

03/02/2020 В 15:54

Уиллер был госпитализирован осенью 2019 года с осложнением сосудистой системы нижних конечностей.

  • Флекс – рекордсмен по победам на Айронмен Про, четырехкратный победитель Арнольд Классик, многократный призер конкурса Мистер Олимпия.

Учиться в школе для отсталых и пережить паралич. Тяжелая судьба качка из комедии 90-х «Няньки»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

82-летняя бодибилдерша избила грабителя и сдала его копам82-летняя бодибилдерша избила грабителя и сдала его копам
Бодибилдинг

82-летняя бодибилдерша избила грабителя и сдала его копам

25/11/2019 В 09:08
От садизма отца до роли в «Терминаторе». Как Шварценеггер вдохновлял парней из 90-хОт садизма отца до роли в «Терминаторе». Как Шварценеггер вдохновлял парней из 90-х
Бодибилдинг

От садизма отца до роли в «Терминаторе». Как Шварценеггер вдохновлял парней из 90-х

23/04/2020 В 07:09
По теме
Бодибилдинг
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалОт садизма отца до роли в «Терминаторе». Как Шварценеггер вдохновлял парней из 90-х
Следующий материалСотникова объяснила, почему не готова продолжать соревновательную карьеру