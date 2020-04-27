Бодибилдинг

Шварценеггер впервые станет дедушкой

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Арнольд Шварцнеггер с дочерью КристинойАрнольд Шварцнеггер с дочерью Кристиной

Арнольд Шварцнеггер с дочерью Кристиной

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
25 минут назад

Дочь прославленного культуриста ждет первого ребенка.

Бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.

Как сообщает TMZ, 30-летняя дочь Шварценеггера Кэтрин ждет ребенка от голливудского актера Криса Пратта. Пара официально не объявляла о грядущих родах, однако папарацци удалось заснять резко пополневший живот Кэтрин.

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