Арнольд Шварцнеггер с дочерью Кристиной
Фото: Getty Images
Дочь прославленного культуриста ждет первого ребенка.
Бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Как сообщает TMZ, 30-летняя дочь Шварценеггера Кэтрин ждет ребенка от голливудского актера Криса Пратта. Пара официально не объявляла о грядущих родах, однако папарацци удалось заснять резко пополневший живот Кэтрин.
Бодибилдинг
От садизма отца до роли в «Терминаторе». Как Шварценеггер вдохновлял парней из 90-х
23/04/2020 В 07:09
- Шварценеггер – семикратный обладатель самого престижного титула в бодибилдинге «Мистер Олимпия».
- Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года.
Ван Дамм ошарашил бывшего чемпиона UFC фирменной вертушкой – боец разозлился и ушел с ринга
Качай приложение Eurosport для iOS или Android
Бодибилдинг
Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце, но тренировался уже через неделю
22/10/2019 В 22:18
Бодибилдинг
Легендарный бодибилдер Уиллер впервые показал фото ноги после ампутации
25/04/2020 В 10:52
По теме