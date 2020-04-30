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Бодибилдер заявил, что встречается с сестрами-близняшками, но подписчики раскрыли пранк

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Тави Кастро и Янита Янчева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

На самом деле, у Тави Кастро есть единственная и неповторимая.

Тави Кастро, родившийся в Мексике бодибилдер голландско-канадского происхождения, заявил, что встречается с двумя девушками-близняшками одновременно.

«Янита Янчева – моя девушка, а это ее сестра-близнец София. И она тоже моя девушка. Если вы не знали, то теперь знаете», – написал 30-летний Кастро и выложил фото с обеими дамами, которое можно увидеть здесь.

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Подписчики в комментариях распознали шутку. «А некоторые люди подумают, что ты всерьез». «Научи меня так фотошопить!» – пишут фолловеры.

  • У Тави и Яниты есть дочь.
  • Янита – болгарская фитнес-модель, дважды участвовавшая в реалити-шоу «Последний герой». У нас можно заценить подборку ее лучших фото:

Эта фитнес-дива прошла через два «Последних героя» и роды. Но всякий раз обретала идеальную форму

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