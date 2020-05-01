Бодибилдинг

Невский показал комплекс упражнений для просмотра любимых шоу и всего раз сказал «Вот так вот»

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Александр Невский

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад | Обновлено 42 минут назад

Теперь вы знаете, чем занять себя на карантине.

Известный российский бодибилдер и актер Александр Невский показал комплекс домашних упражнений для занятий за просмотром любимых программ.

Набор включает в себя пять упражнений, каждое из которых необходимо выполнять в сидячем положении с гантелями. За почти минутный ролик спортсмен лишь один раз вставил коронное «Вот так вот».

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