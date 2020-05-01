Александр Невский
Фото: Instagram
Теперь вы знаете, чем занять себя на карантине.
Известный российский бодибилдер и актер Александр Невский показал комплекс домашних упражнений для занятий за просмотром любимых программ.
Набор включает в себя пять упражнений, каждое из которых необходимо выполнять в сидячем положении с гантелями. За почти минутный ролик спортсмен лишь один раз вставил коронное «Вот так вот».
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- В России более 114 тыс подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
- Александр Невский, помимо спортивной деятельности, известен по таким кинолентам, как «Черная роза», «Разборка в Маниле», «Максимальный удар».
«Все мечтали быть, как Шварценеггер. Но получилось только у меня». Невский – о США, кино и стероидах
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