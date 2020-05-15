Бодибилдинг

Британские близняшки построили идеальные тела. Их пресс мотивирует бросить булку и бежать в спортзал

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Близняшки Дженни и Люси Уэст

Фото: Eurosport

Автор:Артем Буторин
через 44 минут
@ArtemButorin

Дженни и Люси Уэст знают о фитнесе все.

Британские сестры Дженни и Люси Уэст с детства не были довольны своими телами. Первой психанула Люси – она пошла в спортзал, увлеклась бодибилдингом и уже через несколько лет заняла третье место на соревнованиях профессионалов. Это замотивировало Дженни, которая воспользовалась услугами тренера-родственника.

Сестры популярны в инстаграме благодаря советам и мотивации. Сейчас на них подписались 344 тысячи человек. С такими фото – это явно не предел.

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