Близняшки Дженни и Люси Уэст
Фото: Eurosport
Дженни и Люси Уэст знают о фитнесе все.
Британские сестры Дженни и Люси Уэст с детства не были довольны своими телами. Первой психанула Люси – она пошла в спортзал, увлеклась бодибилдингом и уже через несколько лет заняла третье место на соревнованиях профессионалов. Это замотивировало Дженни, которая воспользовалась услугами тренера-родственника.
Сестры популярны в инстаграме благодаря советам и мотивации. Сейчас на них подписались 344 тысячи человек. С такими фото – это явно не предел.
Невский показал комплекс упражнений для просмотра любимых шоу и всего раз сказал «Вот так вот»
Другие спортивные девушки и их фото:
Девушка из Узбекистана взяла Arnold Classic. Знакомство со Шварценеггером и тело – ее гордости
Лучшая фитнес-модель Питера расскажет и покажет, как правильно тренироваться. Читай, а лучше смотри
Скорее кликни на инстаграм русской Амазонки. Или она сломает тебя пополам
Подписывайся на нас в инстаграме