Близняшки Дженни и Люси Уэст

Дженни и Люси Уэст знают о фитнесе все.

Британские сестры Дженни и Люси Уэст с детства не были довольны своими телами. Первой психанула Люси – она пошла в спортзал, увлеклась бодибилдингом и уже через несколько лет заняла третье место на соревнованиях профессионалов. Это замотивировало Дженни, которая воспользовалась услугами тренера-родственника.

Сестры популярны в инстаграме благодаря советам и мотивации. Сейчас на них подписались 344 тысячи человек. С такими фото – это явно не предел.

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