Бодибилдер-гей заболел коронавирусом и показал резко сдувшееся тело

Майк Шульц
Фото: Instagram
Майк Шульц настолько ослаб, что не мог удержать в руках телефон.
Медбрат-бодибилдер из Сан-Франциско Майк Шульц показал изменения своего тела во время лечения от коронавируса.
«Хочу показать всем, насколько ужасным может быть лечение аппаратом ИВЛ на протяжении шести недель. COVID-19 уменьшил объем моих легких и вызвал пневмонию. Я был вдали от семьи и друзей очень долго, более восьми недель», – написал Шульц в инстаграме, прикрепив фото до и после лечения от коронавируса.
Бодибилдер из Казахстана женится на кукле для взрослых
«Я был так слаб. Это самый разочаровывающий момент. Я не мог удержать в руках телефон, он был слишком тяжелым. Не мог набирать сообщения, потому что руки сильно дрожали», – отметил Шульц в интервью BuzzFeed.
Майк – открытый гей, он встречается с парнем по имени Джош Хэбблтвейт.
- В США коронавирусом заразились более 1,5 млн человек. Умерли более 93 тысяч человек.
Еще новости из мира бодибилдинга:
Бодибилдер заявил, что встречается с сестрами-близняшками, но подписчики раскрыли пранк
«Я доктор и должна быть на передовой». Китайская бодибилдерша бросила вызов коронавирусу
Подписывайся на нас в инстаграме