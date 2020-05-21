Бодибилдинг

Бодибилдер-гей заболел коронавирусом и показал резко сдувшееся тело

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Майк Шульц

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 12 минут

Майк Шульц настолько ослаб, что не мог удержать в руках телефон.

Медбрат-бодибилдер из Сан-Франциско Майк Шульц показал изменения своего тела во время лечения от коронавируса.

«Хочу показать всем, насколько ужасным может быть лечение аппаратом ИВЛ на протяжении шести недель. COVID-19 уменьшил объем моих легких и вызвал пневмонию. Я был вдали от семьи и друзей очень долго, более восьми недель», – написал Шульц в инстаграме, прикрепив фото до и после лечения от коронавируса.

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«Я был так слаб. Это самый разочаровывающий момент. Я не мог удержать в руках телефон, он был слишком тяжелым. Не мог набирать сообщения, потому что руки сильно дрожали», – отметил Шульц в интервью BuzzFeed.

Майк – открытый гей, он встречается с парнем по имени Джош Хэбблтвейт.

  • В США коронавирусом заразились более 1,5 млн человек. Умерли более 93 тысяч человек.

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