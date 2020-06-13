Бодибилдинг

«Кровь на твоих руках». Митингующие против расизма осквернили памятник Шварценеггеру

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Памятник Арнольду Шварценеггеру

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Арни никогда не был замечен в поощрении расизма.

Митингующие против расизма осквернили памятник известному бодибилдеру, актеру и политику Арнольду Шварценеггеру.

Во время одной из акций движения Black Lives Matter (жизни темнокожих важны) активисты закрасили красным кулаки Арни на статуе в Коламбусе (штат Огайо). На асфальте рядом написано: «Кровь на твоих руках».

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В мире бодибилдинга жестко осудили протестующих. «Да, он расист Арнольд. Чертовы идиоты», – иронично написал австралийский бодибилдер Ли Прист.

  • 72-летний Шварценеггер подчеркивал, что является противником расизма.
  • Когда Арни был президентом Калифорнии, его поддерживало темнокожее население.
  • Памятник был установлен в 2012 году.

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