Арни никогда не был замечен в поощрении расизма.

Митингующие против расизма осквернили памятник известному бодибилдеру, актеру и политику Арнольду Шварценеггеру.

Во время одной из акций движения Black Lives Matter (жизни темнокожих важны) активисты закрасили красным кулаки Арни на статуе в Коламбусе (штат Огайо). На асфальте рядом написано: «Кровь на твоих руках».

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В мире бодибилдинга жестко осудили протестующих. «Да, он расист Арнольд. Чертовы идиоты», – иронично написал австралийский бодибилдер Ли Прист.

72-летний Шварценеггер подчеркивал, что является противником расизма.

Когда Арни был президентом Калифорнии, его поддерживало темнокожее население.

Памятник был установлен в 2012 году.

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