Памятник Арнольду Шварценеггеру
Фото: Instagram
Арни никогда не был замечен в поощрении расизма.
Митингующие против расизма осквернили памятник известному бодибилдеру, актеру и политику Арнольду Шварценеггеру.
Во время одной из акций движения Black Lives Matter (жизни темнокожих важны) активисты закрасили красным кулаки Арни на статуе в Коламбусе (штат Огайо). На асфальте рядом написано: «Кровь на твоих руках».
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В мире бодибилдинга жестко осудили протестующих. «Да, он расист Арнольд. Чертовы идиоты», – иронично написал австралийский бодибилдер Ли Прист.
- 72-летний Шварценеггер подчеркивал, что является противником расизма.
- Когда Арни был президентом Калифорнии, его поддерживало темнокожее население.
- Памятник был установлен в 2012 году.
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