Кристиан Бэйл ради ролей набрал и сбросил 274 кг. Почему он так легко изменяет вес

У валлийского гения до сих пор нет оскара за лучшую мужскую роль.

«Я набирал и терял вес для ролей, и каждый раз был новый способ это провернуть. Спросил Бэйла, что на этот раз сделал он. Кристиан посмотрел на меня – он был смертельно серьезным, – и сказал: «Не ел». И я понял, что это действительно все, что он делал», – рассказал Мэтт Дэймон о работе с валлийским актером над историей «Форд против Феррари», для которой Кристиан Бэйл похудел на 30 кг. Начиная с первого появления в фильме «Маленькие женщины» в 1994-м Кристиан набрал и сбросил почти три центнера – 274 кило.

Кристиан меняется внешне для каждой роли – даже если перевоплощение не шокирующее. Например, в фильме «Боец» валлиец играл бывшего боксера-наркомана, который только вышел из тюрьмы. «Я не мог зайти слишком далеко в похудении. Потому что мне пришлось бы играть роль простого наркомана. Ведь после тюрьмы он стал чистым умственно и физически, но еще был худым. Так что мне нужно быть в состоянии показать это», – рассказывал актер. В карьере Бэйла было как минимум девять потрясающих трансформаций в дрищей, толстяков и качков.

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«Бархатная золотая жила»

Как изменялся Кристиан Бэйл Фото: Eurosport

Бэйл сверкнул еще в конце 80-х, когда снялся в главной роли сначала в фэнтези топового советского режиссера Владимира Грамматикова «Мио, мой Мио», а затем у Стивена Спилберга в «Империи солнца». Но большим актером он стал лишь в конце 90-х. В фильме «Бархатная золотая жила», основанном на жизни Дэвида Боуи и Игги Попа, Бэйл сыграл журналиста, пишущего о рок-музыке. Для этого он решил похудеть и занялся бегом в шесть утра. Но мать его остановила.

«Ты снимаешься в фильме о сексе, наркотиках и рок-н-ролле. Почему бы тебе не сделать все так, как делали они? Они не бегали – просто не ели. Зато пили чертовски много и вели очень нездоровую жизнь. Я сказал: «Спасибо, мама». Кстати, это сработало», – вспоминал Бэйл.

«Американский психопат»

Как изменялся Кристиан Бэйл Фото: Eurosport

До роли безумного бизнесмена Патрика Бэйтмана Кристиан ни разу не был в тренажерке. «Я же англичанин – теряешь быстрее, чем набираешь», – шутил актер. Но для этой работы он качался как безумный и занимался четыре месяца по три часа шесть раз в неделю: «Тренировки заняли всю мою жизнь. Я увлекся разговорами о теле, диете и тренажерном зале. Это заставляло меня очень осуждать тела других людей. Это была самая строгая диета – постный белок, никакого сахара, жиров и минимум углеводов». Он продолжил качаться, даже когда роль отдали Леонардо Ди Каприо. Но Лео выбыл из проекта, и создатели пошли к Юэну Макгрегору. Тогда Кристиан убедил ирландца уступить роль ему. Все это нужно было, чтобы создать образ альфа-самца из 80-х: смесь Тома Круза с Дональдом Трампом.

«Машинист»

Как изменялся Кристиан Бэйл Фото: Eurosport

Самая грандиозная трансформация в карьере Бэйла произошла ради роли человека, который не спал год и живет наполовину во сне. В сценарии было указано, что герой выглядит, как ходячий скелет, и Бэйл сыграл, как просили. Суточную диету Кристиана составили черный кофе, яблоко и банка тунца. В результате актер сбросил треть веса при росте в 190 см. Жена так волновалась за него, что иногда по ночам подносила руку к лицу мужа, чтобы проверить, дышит ли он.

«Когда ты такой тощий, что едва можешь подняться по лестнице, то становишься как существо, состоящее из чистой мысли. Будто ты покинул свое тело. Это самое дзен-подобное состояние, в котором я когда-либо был. Два часа сна, чтение книги в течение 10 часов подряд без остановки. Невероятно. Меня невозможно было вывести из себя. Никаких американских горок эмоций», – вспоминал актер.

«Бэтмен: Начало»

Как изменялся Кристиан Бэйл Фото: Eurosport

Спустя шесть недель после окончания работы над «Машинистом» у Бэйла были запланированы тестовые съемки в роли Бэтмена у Кристофера Нолана. Режиссер посмотрел на 54-килограммового Темного рыцаря и сказал: просто постарайся стать как можно больше. Шесть недель Бэйл потратил на чревоугодие и вернулся к трехчасовым тренировкам.

«Я перестарался, потому что просто наслаждался обжорством. Проигнорировал все советы начинать с супов – сразу же набросился на пиццу, мороженое и все такое, и ел по пять блюд за один присест. Так что за короткое время я набрал с 54 до 96 кг. И это привело к посещению некоторых врачей, чтобы все уладить», – вспоминал актер. Оказалось, что Кристиан набрал слишком много, и ему пришлось опять худеть на 10 кило к началу съемок. Актер убрал из рациона углеводы и активно бегал – это его любимое занятие, которое он предпочитает поднятию тяжестей.

«Спасительный рассвет»

Как изменялся Кристиан Бэйл Фото: Eurosport

Бэйл потерял 25 килограммов для роли военнопленного во Вьетнаме. Фильм снимали от конца к началу, потому что Кристиану и актерам Стиву Зану и Джереми Дэвису нужно было набрать вес в течение съемок в Таиланде, которые шли 44 дня. Режиссер Вернер Херцог тоже сбросил 13 кило, чтобы поддержать парней. А еще он предлагал им есть личинок («Это же просто белок»), но Бэйл сказал: «Снимай уже».

«Боец»

Как изменялся Кристиан Бэйл Фото: Eurosport

Нормальный вес Бэйла – около 80 кг. Столько он весил в 2009-м, когда снимался в фильме «Терминатор: Да придет спаситель». Но через несколько месяцев ему предстояло сыграть бывшего наркомана и боксера в «Бойце». К тому моменту Кристиан впервые задумался о том, чтобы завязать с перевоплощениями. «Не бывает так, что я отказываюсь от работы, потому что в ней нужна физическая трансформация. Обычно я беру работу, а потом такой: черт, тут нужна трансформация. В «Бойце» мне просто понравился этот персонаж, а потом я понял: блин, он же полусредний вес», – рассказывал актер. Изможденной, но спортивной фигуры Бэйл добился бегом часами напролет. Муки не прошли зря: роль принесла ему единственный оскар в карьере – за лучшую роль второго плана.

«Афера по-американски»

Как изменялся Кристиан Бэйл Фото: Eurosport

Для роли толстого жулика Кристиан снова сел на любимую диету из жирной пищи. «Больше всего меня бесило, что я была во всех этих маленьких платьях и купальниках, поэтому ела яичные белки и авокадо на завтрак, а у него были эти удивительно вкусные стряпни с беконом, яйцом и выпечкой», – жаловалась Эми Адамс. «Я съел много пончиков, целую кучу чизбургеров и все, до чего дотягивался», – хвастался Бэйл.

Жена привыкла к перевоплощениям мужа, но к тому моменту у него подросла дочь. «Я люблю бегать с дочерью: бороться, лазать везде. И я не мог этого делать, – жаловался актер. – Я чувствовал себя ужасно. Ты действительно ценишь это, когда возвращаешься к такому состоянию, когда можно провести время на батуте и не чувствовать себя так, будто вот-вот умрешь». Кроме того, в 39 лет оказалось, что больше не получается возвращаться в нормальный вес за пару месяцев – после этой роли актер худел полгода.

«Власть»

Как изменялся Кристиан Бэйл Фото: Eurosport

В потрясающей драмеди Адама Маккея Бэйл сыграл вице-президента США Дика Чейни, который задурил головы американцев и развязал в Ираке войну ради прибыли корпораций. Чтобы сыграть этого гениального мерзавца Кристиан набрал 20 килограммов, побрил голову и покрасил брови – Чейни в начале нулевых было 60 лет.

«Я раньше не обращался к врачу или диетологу по поводу набора или потери веса для ролей. Но, в конце концов, пришлось. Не может быть ничего здорового в том, чтобы набирать такое количество веса за короткое время, но я сделал это самым здоровым образом», – рассказывал о роли Бэйл. После фильма «Власть» Кристиан зарекся толстеть и худеть для ролей. «В прошлом, желая похудеть, я говорил: просто буду курить, пить виски и все, и это работало! Но мне сейчас за сорок, и я подумал: вероятно, есть сливочные слойки без остановки не очень хорошо для моего мотора».

«Форд против Феррари»

Как изменялся Кристиан Бэйл Фото: Eurosport

После роли Дика Чейни Бэйл сразу начал подготовку к фильму об инженере и гонщике Кене Майлзе. Для этого он сбросил все, что наел для роли вице-президента и еще 10 кило сверху. «Я убил двух зайцев: похудел и оказался в состоянии влезть в GT40», – шутил актер.

«Когда я изменялся для «Американского психопата», все говорили мне, что это карьерное самоубийство. И я немного разочаровался, что этим не закончилось. Я вроде как надеялся, что, может быть, мне придется найти себе другое занятие. Потому что я слишком упертый. Но теперь я беспокоюсь о том, чтобы трансформация стала обычным разговором на переговорах. Делать такое с собой ненормально и нездорово для людей», – заключил Кристиан.

Через два года Marvel выпустит новый фильм о Торе, где главного злодея сыграет как раз Бэйл. На то, сколько массы он наберет, пора принимать ставки.

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