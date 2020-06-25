Бодибилдинг

Эта леди – чемпионка России по фитнес-бикини. В ее инстаграме много мыщц, силы и красоты

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Eurosport

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 33 минут

Бери пример с Яны Кузнецовой и шуруй в зал!

Фитнес-бикини – спортивная дисциплина, которая точно придется по вкусу большинству мужчин. Ее главный соревновательный элемент – презентация и дефиле участниц прекрасной физической формы и модельной внешности в купальниках-бикини.

Одна из самых популярных «бикинисток» России – Яна Смит-Кузнецова, на инстаграм которой подписаны почти полмиллиона человек. Эта девушка настолько спортивна, что наши читатели точно не спросят под этой публикацией: «А где здесь спорт?!»

Бодибилдинг

Бодибилдер-гей заболел коронавирусом и показал резко сдувшееся тело

21/05/2020 В 19:07
  • Согласно ее официальному сайту, Яна – двукратная чемпионка Arnold Classic Europe, абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини, «мисс Олимпия топ-10 в Лас-Вегасе».

Другие подборки горячих дам:

Эта пышногрудая гольфистка обожает загонять мячи в лунку. А еще она загонит колышек тебе в сердце

Экс-волейболистка раскрутила инстаграм через знакомство с Бузовой. Теперь там всегда солнечно

Подписывайся на нас Вконтакте

Бодибилдинг

Британские близняшки построили идеальные тела. Их пресс мотивирует бросить булку и бежать в спортзал

15/05/2020 В 16:04
Бодибилдинг

Кристиан Бэйл ради ролей набрал и сбросил 274 кг. Почему он так легко изменяет вес

19/06/2020 В 09:20
По теме
Бодибилдинг
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир