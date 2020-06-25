Eurosport
Фото: Eurosport
Бери пример с Яны Кузнецовой и шуруй в зал!
Фитнес-бикини – спортивная дисциплина, которая точно придется по вкусу большинству мужчин. Ее главный соревновательный элемент – презентация и дефиле участниц прекрасной физической формы и модельной внешности в купальниках-бикини.
Одна из самых популярных «бикинисток» России – Яна Смит-Кузнецова, на инстаграм которой подписаны почти полмиллиона человек. Эта девушка настолько спортивна, что наши читатели точно не спросят под этой публикацией: «А где здесь спорт?!»
Бодибилдер-гей заболел коронавирусом и показал резко сдувшееся тело
- Согласно ее официальному сайту, Яна – двукратная чемпионка Arnold Classic Europe, абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини, «мисс Олимпия топ-10 в Лас-Вегасе».
Другие подборки горячих дам:
Эта пышногрудая гольфистка обожает загонять мячи в лунку. А еще она загонит колышек тебе в сердце
Экс-волейболистка раскрутила инстаграм через знакомство с Бузовой. Теперь там всегда солнечно