Бери пример с Яны Кузнецовой и шуруй в зал!

Фитнес-бикини – спортивная дисциплина, которая точно придется по вкусу большинству мужчин. Ее главный соревновательный элемент – презентация и дефиле участниц прекрасной физической формы и модельной внешности в купальниках-бикини.

Одна из самых популярных «бикинисток» России – Яна Смит-Кузнецова, на инстаграм которой подписаны почти полмиллиона человек. Эта девушка настолько спортивна, что наши читатели точно не спросят под этой публикацией: «А где здесь спорт?!»

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Согласно ее официальному сайту , Яна – двукратная чемпионка Arnold Classic Europe, абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини, «мисс Олимпия топ-10 в Лас-Вегасе».

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