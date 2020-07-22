РИА «Новости»: чемпиона России по бодибилдингу задержали по делу о растлении малолетней

Александр Крупнов попался на грязи.

Абсолютный чемпион Москвы и России, призер Европы по бодибилдингу Александр Крупнов задержан в столице РФ по подозрению в связях с несовершеннолетней.

На спортсмена заведено уголовное дело по статье за «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА «Новости», что Крупнов находится в заключении.

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По информации РЕН ТВ, бодибилдер познакомился с девочкой в соцсетях, и общение не ограничилось перепиской. История вскрылась, когда родители обнаружили сообщения Крупнова у 15-летней дочери и обратились в полицию.

Судя по аккаунту в инстаграме, Крупнов – актер, модель и фитнес-тренер.

Медиа сообщают, что Александр снялся в клипе Михаила Галустяна.

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