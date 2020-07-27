Спортсменка проиграла борьбу страшному недугу.

Британская бодибилдерша Джемма Сиссон скончалась от рака после нескольких лет борьбы со страшным заболеванием.

Бывшая спортсменка написала предсмертное послание, которое появилось в ее инстаграме: «Если это опубликовано, значит, я наконец умерла. Последние недели я едва цеплялась за жизнь. Я горюю от того, что оставляю позади любимых людей, но так рада избавиться от состояния, в которое меня привела эта гадкая болезнь. Я хочу, чтобы все мои близкие знали, что боль и страдания прекратились – я обрела покой.

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Если хотите что-то извлечь из моей истории – жизнь коротка, и все мы думаем, что такого рода вещи никогда не случатся с нами. Я считала так же, и позвольте мне сказать – это может случиться с каждым. Так что живите в полной мере, не принимайте что-либо как должное, потому что никто не знает, что ждет за углом. Но я определенно рада, что мое время истекло… Увидимся по ту сторону!»

Девушка обнаружила подозрительную опухоль в районе паха еще в 2017 году, но тогда врачи сказали, что ей не о чем беспокоиться.

Инородное образование они диагностировали как вросшие волосы.

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