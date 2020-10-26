23 октября прославленный бодибилдер, актер и культурист Арнольд Шварценеггер сообщил, что перенес операцию на сердце.

«Благодаря команде клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан в придачу к моему новому легочному клапану с прошлой операции. Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими потрясающими статуями», – написал 73-летний Шварценеггер в твиттере.

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Зачем Арни аортальный клапан?

Актер родился с пороком сердца, поэтому ему необходимы искусственные клапаны. Первую операцию по замене пульмонального клапана Шварценеггеру сделали в 1997 году; в 2018-м – успешно провели еще одну такую же операцию. Тогда, согласно воспоминаниям очевидцев, он очнулся от наркоза со словами «I’m back».

Шварценеггер – один из наиболее заметных актеров боевиков 1980-х. Его главная роль – Терминатор в серии фильмов, созданных Джеймсом Кэмероном.

В 2003 году Арни был избран губернатором Калифорнии и выступал за экологическую политику.

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