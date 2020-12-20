В Лас-Вегасе завершился ежегодный турнир «Мистер Олимпия»-2020.

Награду забрал 36-летний египтянин Мамду Элссбиай по прозвищу Биг Рами. И это стало сенсацией: считается, что он обладает крутыми формами, но очень далек от пропорций и эстетики.

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Интересно, что спортсмен вообще не должен был выступать на «МО»-2020. В прошлом году он словил тяжелый разрыв связок и долго не тренировался. А в этом заразился коронавирусом, и его отстранили от квалификации, что закрыло ему путь на турнир. Но Мамду оказался большим любимчиком фанатов, и организаторы выписали ему специальное приглашение.

Биг Рами родился в Египте, но переехал в Кувейт, где долго работал рыбаком. В 2010-м устроился в спортзал, а через два года выиграл первый турнир. Таким образом, за 10 лет он проделал путь от рыбака до обладателя легендарного титула, который брал Арнольд Шварценеггер.

Впервые за 23 «Мистер Олимпия» выиграл не американец.

Шварценеггер семь раз выигрывал престижный титул.

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