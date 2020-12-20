В Лас-Вегасе завершился ежегодный турнир «Мистер Олимпия»-2020.
Награду забрал 36-летний египтянин Мамду Элссбиай по прозвищу Биг Рами. И это стало сенсацией: считается, что он обладает крутыми формами, но очень далек от пропорций и эстетики.
Интересно, что спортсмен вообще не должен был выступать на «МО»-2020. В прошлом году он словил тяжелый разрыв связок и долго не тренировался. А в этом заразился коронавирусом, и его отстранили от квалификации, что закрыло ему путь на турнир. Но Мамду оказался большим любимчиком фанатов, и организаторы выписали ему специальное приглашение.
Биг Рами родился в Египте, но переехал в Кувейт, где долго работал рыбаком. В 2010-м устроился в спортзал, а через два года выиграл первый турнир. Таким образом, за 10 лет он проделал путь от рыбака до обладателя легендарного титула, который брал Арнольд Шварценеггер.
- Впервые за 23 «Мистер Олимпия» выиграл не американец.
- Шварценеггер семь раз выигрывал престижный титул.