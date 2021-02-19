Не успел Джо Байден занять кресло президента США, как в стране уже думают о его преемнике. Например, бывший рестлер Дуэйн Джонсон всерьез намерен баллотироваться на выборах-2024.

«Я подумаю о президентской гонке в будущем, если люди заходят. Я действительно имею это в виду. Все зависит от людей. Я буду ждать, слушать, держать руку на пульке, а ухо – на земле», – сказал Скала USA Today.

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Вопрос не был случайным: актер общался с журналистами в рамках продвижения нового сезона сериала «Молодой Рок», снятого по мотивам жизни Джонсона. По сюжету герой Дуэйна выдвинулся на пост президента в 2023 году.

Дуэйн Скала Джонсон Фото: Getty Images

Это не первое упоминание Джонсона в качестве президента США. В 2017 году качок появился на обложке GQ, где разместился призыв «Скалу – в президенты». Люди на полном серьезе обсуждали кандидатуру актера, поэтому мужчине пришлось внести ясность.

«Готов выполнять сразу несколько функций. Из-за плотного съемочного графика я не смогу побороться на выборах-2020 – мое расписание составлено на много лет вперед. Но я точно сражусь за пост в Белом доме в 2024 году», – бросил Скала в 2018-м.

Дуэйн не относит себя ни к одной политической партии: напротив, он посещает съезды и демократов, и республиканцев. Своими сильными сторонами Джонсон считает независимость и преданность гражданам США.

«Я действительно сильно переживаю за страну. Особенно меня волнуют люди. Кто бы мог стать моим вице-президентом? Не важно, откуда он пришел и чем занимался раньше. Он должен быть лидером и отличным человеком», – мечтал Скала.

Пик популярности Джонсона в качестве кандидата наступил в 2020-м: букмекеры провели опрос по популярности политиков, и Рок вдруг занял третье место вслед за Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Любовь соотечественников актер заслужил одним постом в инстаграме: Дуэйн обратился к Трампу, комментируя мирные демонстрации Black Lives Matter и погромы, которые были учинены мародерами.

«Где наш лидер в момент, когда страна стоит на коленях, умоляющая, пострадавшая, злая, разочарованная, с болью протягивающая руки, желающая, чтобы ее услышали? Где наш сочувствующий лидер, который подойдет и скажет: «Вставай, потому что я с тобой. Я слышу тебя, я слушаю тебя…» – излил душу Джонсон. Видео посмотрело больше 12 млн человек.

Если в 2017-м слова о политике звучали как шутка или пиар, то сейчас Дуйэн настроен решительно. Во-первых, Джонсон обзавелся симпатиями Байдена – актер искренне радовался победе Джо и даже прослезился: «Мой голос показал важность того, чтобы просто быть порядочным человеком. Для меня важно быть таким. Эта победа хороша, но теперь начинается настоящая работа. Потому что наша страна разделена».

Во-вторых, у Скалы есть тайный покровитель, который поможет сделать карьеру в Белом доме. «Это известный политический деятель. Он сказал, что когда я буду готов к работе в Овальном кабинете, то должен просто отправить ему послание из двух слов: «Патриот свободы», – раскрыл карты рестлер.

Дуэйн Скала Джонсон Фото: Getty Images

Опрос от Newsweek показал, что американцы считают Джонсона отличным кандидатом и видят в нем эталонного семьянина, который знает секрет эталонного брака и крепких отношений с детьми. В США уже есть несколько примеров, когда творчески активные люди занимали высокие посты в Белом доме: Рональд Рейган, Арнольд Шварценеггер, Сонни Боно (бывший муж певицы Шер и член Палаты представителей) и тот же Дональд Трамп.

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