Итальянский бодибилдер Бенно Ноймар убил родителей из-за просьбы погулять с собакой.

Daily Mail сообщает , что работавшие учителями Питер Ноймар и Лаура Перселли пропали без вести в начале года. Спустя несколько недель тело женщины нашли в реке со следами удушения. На мосту были обнаружены следы крови ее мужа.

29 января полиция арестовала их сына Бенно. Сперва он отрицал причастность к преступлению, но в марте сознался в содеянном. 30-летний мужчина рассказал, что родители попросили его выгулять собаку, но он отказался и ушел играть в видеоигры, а затем лег спать. Отец разбудил его и продолжил ссору, которая привела к двойному убийству. Ноймар-младший задушил обоих родственников и сбросил их тела в реку.

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«Папа обвинил меня, а я просто хотел тишины. Вот и заткнул его», – рассказал убийца.

Преступление произошло на севере Италии в городе Больцано.

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