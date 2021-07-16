Бодибилдер, актер и продюсер Александр Невский снялся в новом блокбастере «Нападение на Рио Браво», который выйдет в 2022 году. Пока на ютьюбе появился трейлер фильма.

Невский участвует в фильме как исполнитель главной роли и продюсер. По сюжету вестерна на небольшой городок нападают бандиты, чтобы вызволить своего лидера из тюрьмы. Им решают противостоять мирные жители, ведомые неизвестным иноземцем, который очень хорош в обращении с оружием.

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Режиссер фильма – Джо Корнет. Сценарист – Крэйг Хаманн, который уже работал с Невским в фильме «Разборка в Маниле».

Последний в данный момент фильм у Невского вышел в 2017 году – «Максимальный удар» режиссера Анджея Бартковяка.

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