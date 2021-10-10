В Орландо (Флорида) прошел ежегодный турнир «Мистер Олимпия».

Второй год подряд награду забрал египтянин Мамду Элссбиай по прозвищу Биг Рами. «Мистер Олимпия»-2019 Брэндон Карри занял второе место, а Хади Чупан по прозвищу «Персидский волк» – третье. Победитель забрал домой 400 тысяч долларов наличными.

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Бодибилдер из Египта ворвался на профессиональную арену в 2013 году после победы на New York Pro. СМИ, а также фанаты бодибилдинга были пораженыего физическими данными – ростом 1,5 метра и весом 136 кг. «Мистер Олимпия»-2021 стал для Биг Рами уже восьмым в карьере. Всего Элссбиай провел 20-е в карьере соревновательное шоу по бодибилдингу.

Второй раз подряд «Мистер Олимпия» выиграл не американец. В 2020 году это случилось впервые за 23 года.

Шварценеггер семь раз выигрывал престижный титул.

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