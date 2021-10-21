«Я постучал в дверь, а когда Дэниел ее открыл, то в руках держал сэндвич. Он испуганно посмотрел на меня и понял, что следующий сэндвич он заслужит не скоро», – вспомнил первую встречу с Джеймсом Бондом Саймон Уотерсон.

Саймон достался Дэниелу Крейгу по наследству от Пирса Броснана – предпоследнего Бонда на данный момент. Бывший морской пехотинец разработал собственную методику во время службы и по возвращении на гражданку устроился фитнес-тренером. Британец оказался успешным и востребованным в мире шоу-бизнеса: кроме Крейга и Броснана, Уотерсон приводил в форму Криса Эванса («Капитан Америка), Джейка Джилленхола («Принц Персии), Хэлли Берри («Джеймс Бонд: «Умри, но не сейчас»), Криса Пратта («Стражи Галактики») и других звезд.

После того, как Крейг доел сэндвич, мужчины отправились в ближайший паб, чтобы обсудить будущее Джеймса Бонда. Дэниел мечтал изменить облик супергероя: хотел сделать его мощнее физически, добавить мышц и качественных трюков, которые собирался выполнять самостоятельно. Будущий 007 докурил последнюю сигарету и допил последнее пиво – впереди были выматывающие тренировки для главной роли в жизни.

Бодибилдинг Ампутация, отказ почек, суицид. Бодибилдер, восхитивший Шварценеггера 12/10/2021 В 08:07

Дэниел Крейг и Моника Беллуччи Фото: Getty Images

В октябре 2021-го легендарная франшиза вернулась на экраны спустя шесть лет, преодолев все трудности и неоднократные переносы премьеры. Крейг исполнял главную роль 15 лет. Вместе с картиной старел и он: в «Казино «Рояль» зажигал 35-летний живчик, в «Не время умирать» – 52-летний мужчина. Крейг и Уотерсон все просчитали заранее и меняли систему тренировок под задачи к новому фильму.

В начале 2000-х Дэниел был щуплым и явно не походил на спецагента из своих фантазий. Актеру предстояло набрал мышечную массу практически с нуля: для этого Уотерсон гонял его по программе пауэрлифтинга. Они делали акцент на базовых для этого вида упражнения: приседании со штангой, становой тяге и жиме лежа, не забывая при этом другие силовые занятия. Тренировки длились по 45 минут с понедельника по пятницу: в субботу и воскресенье Крейгу разрешался активный отдых с прогулками, растяжкой и легким кардио.

«Жизнь актера намного сложнее, чем у профессионального спортсмена. Производительность похожая, но спортсмен после тренировок отдыхает и восстанавливается. А у актера есть еще и работа: он приходит в зал после 14-часового съемочного дня и пашет со штангой. Времени на семью и развлечения практически не остается. Мы готовились словно на Олимпиаду», – отметил Уотерсон.

Крейг умирал в спортзале, выкладывался на максимум и, по словам коуча, «поставил высочайшую планку тому, как надо готовиться к роли». Главной целью Дэниела было изменить Джеймса Бонда. Его предшественник Пирс Броснан был утонченным и элегантным агентом, Крейг добавил образу брутальности. Актер и тренер решили, что сейчас зрители чаще отмечают не характер, а внешность героя, поэтому образ спецагента оброс мышцами благодаря пауэрлифтингу.

«Всегда тренируюсь вместе с клиентами, чтобы лучше чувствовать их: так я пойму, когда они устали, перетренировались или ленятся. Никогда не даю программу, которую не испробовал сам: так я определяю ее интенсивность или недостаточную функциональность», – гордился Саймон.

Силовой тренинг давался Дэниелу легко: он хорошо чувствовал себя под нагрузками и быстро набрал необходимую мышечную массу. Поэтому к «Кванту милосердия» Уотерсон сменил программу: «Сделал упор на сердечно-сосудистую систему и развитие ловкости. Бонду нужно много прыгать, бегать, перелезать через препятствия, выскакивать в окна и влетать в машины. В «Кванте милосердия» 007 поменялся: он стал быстрее и агрессивнее».

Сначала Крейг и Уотерсон скорректировали питание. Завтрак состоял из яиц, тушеных овощей, авокадо, куркумы и кофе. В обед Дэниел налегал на белое и красное мясо (чередовал в разные дни) и овощи. Ужин был легким и состоял в основном из белковой пищи – без хлеба, картофеля и риса. Для улучшения физики Крейг убрал из рациона алкоголь и сигареты. Отказ от табака британец перенес на экран: он утверждал, что выполнение физически сложных трюков никак не вяжется с частым курение. По задумке Яна Флеминга, создателя Джеймса Бонда, супершпион уничтожал по несколько пачек в день.

Из спортивного питания тренер добавил протеин, казеин, глутамин, ВСАА и рыбий жир.

«Это своего рода стандарт и попытка предотвратить катаболизм всего тела. Добавление хороших жиров в организм позволяет высвобождать плохие жиры, хранящиеся вокруг сердца. Когда тело знает, что собирается набрать определенное количество жира, оно чувствует себя комфортно, выпуская его. Глютамин, опять же, нужен для иммунитета», – поделился коуч.

К третьему фильму, «Координаты «Скайфолл», Уотерсон вновь пересмотрел программу. Организм актера привыкал к нагрузкам, и пришлось внести усложнения: «Тренировки построены так, чтобы на съемочной площадке Крейгу легко давались трюки. Будь то бег по пересеченной местности и лестнице, борьба с элементами акробатики, прыжки с крыши. Всегда читаю сценарий и подстраиваю под него программы тренировок».

Бывший морпех добавил упражнения из разных видов. Например, элементы из футбола и бокса, чтобы развить скорость, ловкость и координацию. А еще упражнения для регбистов для увеличения силы и мощности ног. Последнее пришлось Крейгу по душе: в студенчестве он играл за команду «Хойлэйк». Дэну плохо давалась учеба, и отец настаивал, чтобы сын сделал спортивную карьеру в футболе или регби. Дела шли неплохо до травмы плеча: Крэйг завершил карьеру, сделал операцию и предпочел спорту актерское мастерство. Дэниел не прогадал: травма плеча до сих пор беспокоит его и сильно мешала на съемках «Кванта милосердия».

Дэниел Крейг Фото: Getty Images

«Координаты «Скайфолл» и «Спектр» добавили Бонду новых испытаний: агенту пришлось бегать по Вестминстеру, прыгать с крыши на крышу и выкручивать трюки на велосипеде. «Нам предстояло улучшить выносливость. Нужно было быть готовым ко всему, потому что на съемках нельзя предугадать, насколько легко пойдет трюк. Мы предусмотрели все варианты, и Дэниел научился идеально управлять телом. При этом он выглядел очень привлекательно, словно живая греческая статуя».

Тренировки были изнурительными, а график невыносимым: к последнему фильму «Не время умирать», Крейг готовился 14 месяцев. Усложнялось это и возрастом: если к дебютному фильму Дэну было около 35, то к последнему – уже за 50. При таких раскладах актеру было уже не до пауэрлифтинга: Уотерсон давал Крейгу упражнения на ловкость, координацию и владение телом.

«Он жил по правилам профессионального спортсмена. Хотя у Крейга было в разы меньше времени на подготовку, чем у олимпийцев перед выступлением. Кроме того, у спортсменов есть возможность отдохнуть: они могут сделать перерыв в несколько дней между соревнованиями. И хотя я слежу за Дэном постоянно, с возрастом ему что-то дается сложнее. Чем старше вы становитесь, тем больше внимания стоит уделять восстановлению и питанию», – рассказал Уотерсон в интервью GQ.

Крейг работал на износ и в какой-то момент надломился: актер больше не хотел таких трудностей для роли, поэтому между «Спектром» и «Не время умирать» образовался шестилетний перерыв (еще год накинула пандемия).

«Не собирался снова становиться Бондом. Не был уверен, что это стоит того, чтобы пройти через все снова. Чувствовал упадок сил после выхода «Спектра», поэтому не думал, что сделаю это опять», – признался актер.

Несмотря на усталость и сложность работы, Крейг оставался профессионалом: не пропускал тренировки, не нарушал график и большинство трюков выполнял самостоятельно. Не обошлось без серьезных травм. На съемках «Спектра» Дэн получил травму колена и перенес операцию. В сцене с крушением вертолета актер сильно ударился головой, словил сотрясение и около недели пролежал в больнице. Во время сцены в «Не время умирать» Крейг повредил лодыжку, но не бросил тренировки – работал в зале в специальном ботинке.

«Нельзя сидеть на диване с поднятой ногой. Нужно думать, как подстроиться под ситуацию и продолжить работу. Стимулируя те же химические выбросы и те же физиологические части тела, даже тренировка с травмой может стимулировать естественное заживление», – мотивировал Уотерсон.

В «Казино «Рояль» Крейг покорил девичьи сердца сценой с выходом из воды. Результат той фигуры дали первые тренировки с морпехом, но эстетика никогда не была главной целью Крейга и Уотерсона.

«Речь шла только о создании образа. Эстетика – лишь подобный эффект тренировок. Спортсмены тренируются не для того, чтобы хорошо выглядеть. Их тела должны выполнять определенную функцию, независимо от того, бег это, бокс или катание на лыжах. Усэйн Болт не стоит в начале 100-метровой пунктирной линии и не говорит: «Посмотри, как я здорово выгляжу!» Дело в его производительности, и у него просто функциональное телосложение, которое позволяет добраться из пункта А в пункт Б в кратчайшие сроки. Независимо от того, работаю ли я со спортсменом или актером, они оба устроены одинаково», – отметил Саймон.

Тело Бонда развивалось и старело вместо с Крейгом – актер и тренер это учитывали. Если в 35 они сделали ставку на мощь и брутальность, то ближе к 50 шпион брал мобильностью, динамикой и выносливостью. Дэниел и Саймон детально прорабатывали образ персонажа и подстраивались под сценарий: молодой 007 решал вопросы силой, возрастной – физикой и подвижностью. Именно поэтому в начале 2000-х Крейг занимался пауэрлифтингом, а к концу 2010-х перешел на упражнения с лентами, собственным весом, статодинамику и кардио. Задумка была в достижении реализма: Бонд не супергерой из комиксов, а обычный мужчина, который в 50 выглядит менее мощно, чем в 30.

В интернете вы найдете миллион программ с заголовком «Тренировка Крейга для роли Джеймса Бонда». Всех их смело можно закрывать: за 16 лет в роли главного агента планеты актер сменил сотни программ, а упражнения и количество подходов всегда менялись в зависимости от периода подготовки, задачи и индивидуальных особенностей организма. Ради достижения результата необходимо много работать, подстраиваться под новые нагрузки и соблюдать режим – это не уместится в «10 подходов на наклонной скамье», как пишут в таких программах.

Именно поэтому Крейг стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда в 2021 году и чуть не сошел сума, подготавливая тело для съемок и выполнения сложнейших трюков. И да: протеин он взбалтывал, но не смешивал.

Бодибилдинг Бывший рыбак из Египта 2-й год подряд выиграл «Мистер Олимпия» 10/10/2021 В 05:58