Бывший губернатор Калифорнии, актер и легенда бодибилдинга Арнольд Шварценеггер попал в серьезную автомобильную аварию в Лос-Анджелесе.

Шварц ехал на черном внедорожнике и врезался на перекрестке в красную Toyota Prius. У джипа Железного Арни сработали подушки безопасности, а вот красной машинке повезло меньше. Prius перевернулся и задел ехавший следом Porsche Cayenne.

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Девушку, сидевшую за рулем Toyota, на карете скорой помощи срочно доставили в госпиталь с травмой головы. Шварценеггер серьезно не пострадал и получил небольшие ссадины. Происшествие произошло в 1,5 километра от его дома. Менеджер звезды уже уточнил, что Арни «обеспокоен» состоянием водительницы и намерен лично навестить ее в больнице.

В полиции уточнили, что речь об употреблении Арнольдом алкоголя за рулем не идет. Инспекторы выясняют, сидел ли 74-летний экс-бодибилдер за баранкой сам или отдал управление водителю. Вместе со Шварцем в салоне находился актер и фитнес-тренер знаменитостей Джейк Стейнфелд.

В октябре 2020 года Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце . Как у него дела сейчас?

Источник: TMZ

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