10-летний шкет из Нью-Джерси выбил 300 очков за партию и стал одним из самых молодых рекордсменов

10-летний Кай Стратчерс из США набрал 300 очков в партии из 10 фреймов – максимальный результат – на боулинг-ивенте в Нью-Джерси и стал вторым самым молодым держателем подобного рекорда.

«Когда он вышел в 9-й фрейм и оформил страйк, я от него отошла, потому что не хотела нервировать. Не хотела, чтобы он видел меня – это было так эмоционально, что мой желудок будто стянулся в узел», – цитирует мать Кая Шаронду WABC-TV.

«Он питается и спит боулингом. Даже когда Кай не играет, он по телефону слушает, как это делают другие. Вот, что он любит», – рассказала мама мальчика .

В 4 года Кай стал выступать за одну из боулинговых лиг, а в 8 всерьез задумался, чтобы вывести свое хобби на новый уровень.

С 18 лет мальчик начнет профессиональную карьеру.

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