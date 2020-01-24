Англичанин Ник Бретт выполнил невероятный бросок на турнире по боулс World Indoor Bowls Championships.

Признайтесь честно, вы тоже не знаете правил игры? Все просто: цель спортсмена – подкатить шары как можно ближе к небольшому, но главному шару (в нашем случае это маленький шар желтого цвета).

Сложность состоит в том, что шары, которые катают игроки в боулс, ассиметричны, то есть спортсменам приходится брать во внимание их изгибы и делать расчеты, как они поведут себя при соприкосновении с гладкой поверхностью. И вы только посмотрите, какой бросок удался Бретту – это просто невероятно!

«Представляю вам величайшего атлета нашего поколения», – написал пользователь твиттера Энди Суон, опубликовавший видео броска Бретта. Пост набрал семь тысяч ретвитов и почти 25 тысяч лайков.

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