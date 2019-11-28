Александр Емельяненко и Михаил Кокляев старательно подогревали публику все лето и всю осень – и, наконец, их бой совсем близок. Скоро боец смешанных единоборств и представитель силовых видов спорта выявят сильнейшего на боксерском ринге.

Когда бой? Где покажут?

В пятницу 29 ноября. Без шуток ожидаемый поединок примет «ВТБ Арена». В 22:40 прямая трансляция начнется на телеканале «РЕН ТВ», а в 20:00 в эфир выйдет получасовой документальный фильм «Силач против боксера: кто кого? Подлинная история конфликта».

Канал проведет трансляцию на эксклюзивных правах – спорт появится в эфире спустя 7 лет, впервые с 2012 года. Главный продюсер поединка и трансляции – гендиректор телеканала Владимир Тюлин.

Александр Емельяненко и Михаил КокляевGetty Images

По каким правилам пройдет бой?

По правилам бокса, но альтернативным. Вместо 12 раундов поединок продлится всего четыре, каждый – по три минуты.

Лицом к лицу

За день до боя состоялась церемония взвешивания, и Михаил перевесил Александра на 20,5 кг. Вес Кокляева составил 134 кг, Емельяненко – 113,5. «Ну ты и жирный», – сказал Александр сопернику.

Победитель получит миллион рублей, проигравший – 500 тысяч. Гонорар санкционирован федерацией бокса России.

После взвешивания мужчины провели дуэль взглядов и пожали друг другу руки. Их трешток все эти месяцы в целом был дружеским, хотя тем, кто кликнул на страничку о смешанных единоборствах впервые, так бы не показалось. На фоне панчей Конора и Малиньяджи Кокляев и Емельяненко были добряками. Правда, один раз они встретились на досрочной дуэли взглядов в московском ресторане, и Александр поранил сопернику бровь брошенной в его сторону кепкой.

Что говорят букмекеры?

Победа Емельяненко: 1,15

Победа Кокляева: 7,00

Бой Кокляева и Емельяненко – шоу, но до фрикового оно все же не дотягивает. Эпатажные выходки Александра не относятся к спорту, а в смешанных единоборствах он набомбил 28 побед (20 – нокаутом) и только семь раз проиграл, а один раз бой был сведен к ничьей. У пауэрлифтера Кокляева опыта в MMA и боксе нет, поэтому букмекеры предсказуемо отдают победу Емельяненко.

Вячеслав Дацик посоветовал воздержаться от ставок на бой. «Кокляев – тяжелоатлет с медленным и тяжелым ударом, а у Емельяненко поставленный, четкий, техничный и скоростной удар. Так-то понятно, что 99 процентов шансов на победу у Емельяненко. Все будут ставить на Сашу, поэтому тут возможна порнография, какая-нибудь придумка. Советую тем, кто хочет заработать денег, не связываться ни с какими тотализаторами. Мой совет: лучше воздержитесь от всяких тотализаторов, потому что вас по-любому кинут», – заявил скандальный боец.

Абдулманап Нурмагомедов тоже отдает преимущество Емельяненко, но считает, что у Кокляева есть шанс на сильный удар. «По правилам ММА было бы преимущество у Александра Емельяненко, вы понимаете. А по правилам бокса здесь шансы уравниваются. На длительность боя, я думаю, шансов все-таки больше у Александра, а на один удар – у Кокляева. Если попадет, то мало не покажется», – сказал отец Хабиба.

Цзю – о бое Емельяненко и Кокляева: «Здесь лишь хайп. Смотрите лучше бой моего сына»

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