На «ВТБ-Арене» в Москве сегодня, 29 ноября, завершился боксерский поединок между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Стронгмен перехватил инициативу на первых минутах и даже прижал соперника к канатам. Но Емельяненко сразу ответил джебом, затем нанес еще удар. Кокляев потерялся в пространстве, забыл о защите и пошел на Александра с опущенными руками.

В конце первого раунда Михаил пропустил еще один панч и рухнул на канвас ринга. Судья начал отсчет и после слова «Десять» присудил победу Александру Емельяненко.

В со-главном бою вечера Максим Новоселов победил Алексея Гончарова по правилам ММА и завоевал пояс в супертяжелом весе.

Емельяненко-младший и Кокляев поссорились в марте 2019 года из-за записи стронгмена в инстаграме.

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