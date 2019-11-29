Стронгмен Михаил Кокляев сравнил талант братьев Емельяненко, которые выступают в смешанных единоборствах.

«Да, я считаю, что Саша талантливее Федора. Федор – это дисциплина, которая бьет талант. А Саша – талант, который думает, что это будет всегда. Я тоже так когда-то думал.

Думаю, что Саша одинок. Он без семьи, плюс отношения с Федором. Я пересмотрел свои обиды – по большому счету, я во всем виноват был. Я корону надел. У Саши образ брутала, а все крепкие люди понимают: ныть нельзя, как бы плохо тебе не было. У кого высокие звания, у кого власть – нельзя. Тогда и настает одиночество, когда ты настолько устал, а сказать об этом некому. Потому что для всех ты лидер, на кого люди равняются. Сильные люди не могут поделиться чем-то откровенным даже с близкими», – цитирует 40-летнего Кокляева Sports.ru.

29 ноября Кокляев подерется с Александром Емельяненко по правилам бокса.

Поединок в прямом эфире протранслирует телеканал «РЕН ТВ».

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