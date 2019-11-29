Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал об отношениях со старшим братом Федором.

«Я устал перед Федором, великим и всемогущим, выписывать пируэты и поклоны. Да пускай он на землю опустится. Если он хочет поговорить, я могу ему рассказать, кто он есть на самом деле. Почему мы не сядем и не поговорим? Ввиду того, что он считает себя великим, он не хочет, потому что гордость и самолюбие. Мне нравится смотреть на подобных людей, как Федор», – заявил 38-летний Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

Братья находятся в конфликтных отношениях.

Федор Емельяненко – бывший президент союза MMA России, его статистика в смешанных единоборствах – 38 побед и шесть поражений. Один бой признали несостоявшимся.

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