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Александр Емельяненко – о Федоре: «Пускай он на землю опустится»
У братьев разная репутация.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал об отношениях со старшим братом Федором.
«Я устал перед Федором, великим и всемогущим, выписывать пируэты и поклоны. Да пускай он на землю опустится. Если он хочет поговорить, я могу ему рассказать, кто он есть на самом деле. Почему мы не сядем и не поговорим? Ввиду того, что он считает себя великим, он не хочет, потому что гордость и самолюбие. Мне нравится смотреть на подобных людей, как Федор», – заявил 38-летний Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.
- Братья находятся в конфликтных отношениях.
- Федор Емельяненко – бывший президент союза MMA России, его статистика в смешанных единоборствах – 38 побед и шесть поражений. Один бой признали несостоявшимся.
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