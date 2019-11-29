Эдгар Гукасян, тренер стронгмена Михаила Кокляева по боксу, рассказал о подготовке к бою против Александра Емельяненко.

«Физически Михаил готов настолько хорошо, насколько возможно за столь короткий период. Он спортсмен мирового уровня, прибавляет очень быстро. Если честно, то я сам не верил, что тяжелоатлет может боксировать. Но Миша доказал обратное и способен приятно удивить зрителей ярким боем. Мы не витаем в облаках, понимаем, что Емельяненко – фаворит. Но у Михаила есть шанс ударить и сделать это не слабо. Как вы понимаете, в этом весе все может решить один удар.

Мне кажется, Александр не до конца понимает силу Миши и его уровень подготовки. Он спаринговался с разными соперниками, по шесть раундов. Причем на каждый раунд выходил свежий боец, и Кокляев выдерживал это. Понятно, что соревновательный эффект может оказать свое влияние. Официальный бой и тренировки – совсем разные вещи. Но ментально Кокляев тоже силен и способен справиться с этим», – цитируют Гукасяна «Известия».

Кокляев и Емельяненко подерутся 29 ноября.

Поединок пройдет по альтернативным правилам бокса.

Бой Емельяненко и Кокляева совсем скоро. Каким был трешток и кто фаворит

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