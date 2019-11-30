После такого боя, который выдали стронгмен и боец смешанного стиля на ринге «ВТБ-Арены», как-то стыдно говорить, что вообще-то за этим будущее индустрии спортивных развлечений.

Блогеры Логан Пол и KSI поднимают восьмизначные суммы вокруг чемпионского пояса YouTube, в Великобритании и Польше создали ММА-промоушены из звезд реалити-шоу и инстаграма, и даже Робби Уильямс публично заявил, что было бы неплохо начистить личико Лиаму Галлахеру. Дерутся все со всеми, это новый тренд и главная мода на стыке спорта и интертеймента.

Безусловно, это все игра, имитация, симулятор настоящего бокса. Здесь фальшиво все – от придуманных конфликтов до картонных пресс-конференций. Поединок на «ВТБ-Арене», невероятный ажиотаж, многомесячные тренировки – все это из-за обидок в инстаграме?

Михаил КокляевGetty Images

У Джона Уика было больше логики в принятии решений. А он вообще-то прикончил приблизительно миллиард киллеров и головорезов из-за того, что наемники убили его собаку и разломали автомобиль. В Москве всего лишь собрали толпу на боксерский бой из-за того, что кто-то сказал, что качки тупые, а другой на это обиделся.

На этом ивенте и предварительные бои были замечательные. Например, танзаниец с надписью China на трусах или волшебный со-главный поединок между двумя мужчинами общей массой в четверть тонны. В отличие от Емельяненко с Кокляевым Максим Новоселов и Алексей Гончаров провели все 12 минут на ринге, хоть и в финальном раунде еле волочили от усталости ноги – накаченный пузицепс мешал обоим файтерам.

В перерывах рэпер Джиган представил премьеру фита с Bahh Tee, Наталья Рагозина с канваса сказала, что выиграла спор, а 30-летний Эдгар Гукасян не совсем этично заявил, что вырос на боях Рагозиной. Все это было нужно для трансляции в пост-прайм федерального канала – в очень конкурентном слоте, где всегда серьезная драка между телекомпаниями. Намного серьезнее, чем махач Емельяненко и Кокляева, не говоря уже про андеркарт.

Спустя месяц после боя Хабиба с Конором журналист Александр Лютиков спокойно говорил, что не сомневался в победе аварского Орла. «Я ставил 200 долларов на Хабиба, он превратил их в 314. Это даже нельзя назвать ставкой: это как положить деньги в банк на несколько часов под 57 процентов», – рассудил Лютиков на основании нервов Макгрегора на пресс-конференции. Точно так же, только в обратную сторону, можно было поступить с Кокляевым.

Пауэрлифтер никогда не дрался профессионально, занимался боксом всего 10 месяцев и вышел в ринг против хорошего ударника. Итог: никакой техники, постоянные пропуски ударов по корпусу из-за неправильной постановки рук и завершение боя на первой минуте. Соперник пожалел его, причем это не бахвальство после победы, а реальное положение дел – в поединке было как минимум две ситуации, в которых Александр должен был тушить свет и заканчивать досрочно.

Емельяненко – кажется, единственный, кто делал настоящее шоу в этом трэш-соревновании. Он сбросил 20 килограммов, стал однозначным фаворитом, но добавил интригу в поединок и вкрутил немного спиртного за 20 дней до встречи на ринге. Только это давало шанс Кокляеву на то, чтобы дожить хотя бы до четвертого раунда и какую-то вялую победу по очкам.

Но брат Федора был легче и резче стронгмена, натурально жалил и парил над врагом. Букмекерские линии нужно было закрывать со стартовым гонгом, потому что с одного взгляда было понятно, что Кокляев ляжет, вопрос был только во времени. Пропущенные джебы только подтверждали эту мысль, расфокусировка взгляда Михаила явно не нравилась телепродюсерам, которые лишались рекламы. Емельяненко вытащил и их – шутка про «Миша, ты-то пролетел над гнездом кукушки?» была лучшей на всем ивенте.

И решительно непонятно, зачем Кокляев попросил о реванше в смешанных единоборствах. Он готовился к выходу на ринг с марта и в ноябре рухнул без шансов на третьей минуте. Ему не хватило десяти месяцев для нормальных тренировок в боксе – через сколько тогда он упадет в октагоне, сфере обитания Емельяненко? Через три секунды?

Александр ЕмельяненкоGetty Images

Но в итоге они оба вошли в историю, как первые спортсмены, которые подрались перед кучей зрителей на гигантском стадионе и собрали приличную кассу. За ними наверняка придут другие, если интерес аудитории не отпугнул ни искусственный конфликт, ни предопределенность исхода.

Следующему поколению файтеров нужно учесть ошибки и сделать все по уму. Чтобы не было стыдных выступлений в интервал-актах, не было зарубежных мешков, не было случайных людей и таких долгих пауз перед основным боем вечера. И, конечно, не было такого разрыва в уровне обоих соперников, чтобы нокауты в первом раунде становились главным хайлайтом года. А не событием, которое можно элементарно предсказать за неделю до боя.

Александр Емельяненко – Михаил Кокляев – онлайн-трансляция поединка