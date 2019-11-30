В ночь на 29 ноября Александр Емельяненко победил в бою против Михаила Кокляева, поединок состоялся по правилам бокса. Представитель MMA нокаутировал соперника еще в первом раунде.

Профессиональный боец считает, что стронгмену предстоит серьезная работа, если он рассчитывает выходить на ринг в будущем. Александр уверен, что в потенциальном реванше по правилам MMA сюжет будет схожим.

«У него вроде были удары вскользь, но они были не жесткими и не качественными. Я их не почувствовал, можно сказать, что он не попал. Я специально хотел растянуть бой, хотел, чтобы он показал весь свой потенциал, а так я мог бы быстрее закончить. Я давал ему возможность восстановиться. В общем, ему надо еще тренироваться и тренироваться в боксе, чтобы выходить на ринг. Я не хотел сразу побить и отправить в жесткий нокаут. Я видел, что он плывет.

Я ожидал более тяжелый спарринг, чем получилось. Я так вспотел на разминке, не успел остыть. Я знаю, как можно было продлить этот бой еще дольше. В ММА у него будет то же самое. Человек не знает, что делать на ринге. Он никогда не подтянет борьбу, пусть в боксе занимается. Гонорар? Я выступаю за идею, а вы считайте свои деньги», – цитирует победителя РИА «Новости».

В со-главном бою вечера Максим Новоселов победил Алексея Гончарова по правилам ММА и завоевал пояс в супертяжелом весе.

Емельяненко-младший и Кокляев поссорились в марте 2019 года из-за записи стронгмена в инстаграме.

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