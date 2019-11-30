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Емельяненко: «Готов драться с большим количеством желающих – по пять-шесть за вечер»
Александр готов к последователям Михаила Кокляева, он извинился, что завершил бой так быстро.
Боец MMA Александр Емельяненко извинился перед зрителями поединка с Михаилом Кокляевым за досрочную победу. 38-летний спортсмен отправил оппонента в нокаут спустя 2 минуты и 47 секунд после начала боя.
«Спасибо всем, кто пришел и посмотрел. Как и говорил ранее, я готов [подраться] с большим количеством таких желающих людей. Буду разговаривать с организаторами, пусть приводят мне по пять-шесть за вечер. Извините, что вышло так быстро. Так получилось, я оттягивал, как мог», – приводит слова Емельяненко РИА «Новости».
- Александр – профессиональный боец, для Кокляева это был первый соревновательный поединок.
- Бой прошел по правилам бокса.
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