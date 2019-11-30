Бодибилдер Михаил Кокляев после боксерского поединка против представителя смешанных единоборств Александра Емельяненко сообщил, что соперники проведут реванш по правилам MMA.

Кокляев продержался на ринге меньше трех минут, но не боится попробовать себя в октагоне. «Знаете, все равно сегодня знаменательный день, было великолепно. Я по совету Александра начинаю и бороться, потому что слышал на пресс-конференции, что он даст мне реванш в ММА. Правильно, Сань? Скажу словами героя кинофильма «Пролетая над гнездом кукушки», который в палате попытался руками оторвать раковину от пола. У него это не получилось, но он сказал: «Зато я-то попробовал!» Вот и я попробовал», – приводит слова Михаила РИА «Новости».

Статистика Емельяненко-младшего – 28-7.

Кокляев еще не выступал в смешанных единоборствах.

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