Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на главное событие недели из мира единоборств – поединок между стронгменом Михаилом Кокляевым и профессиональным борцом Александром Емельяненко.

«Наш друг, боец ММА Александр Емельяненко показал в пятницу вечером зрелищный бой зрителям «ВТБ Арены» в Москве. В поединке с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым он продемонстрировал явное преимущество, нанося чувствительные удары. Бой завершился в первом же раунде.

После очередного попадания Кокляев оказался на полу ринга. Продолжать поединок уже не было смысла. Рефери остановил бой, засчитав технический нокаут. Александр еще раз продемонстрировал, что является волевым спортсменом и опытным бойцом. Поздравляю с отличным выступлением и победой!», – подписал политик публикацию в инстаграме.

Емельяненко-младший и Кокляев поссорились в марте 2019 года из-за записи стронгмена в инстаграме.

Бой продлился меньше трех минут.

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