У российского стронгмена Михаила Кокляева после поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко пропали боксерские перчатки, в которых он вышел на бой.

40-летний Кокляев в инстаграме обратился к подписчикам с просьбой вернуть пропажу. «Дорогие друзья, делаю такое объявление. Кто взял мои боксерские перчатки сразу же после боя, пожалуйста, отзовитесь. Верните, взамен другие перчатки и майка гарантированы», – сказал Михаил.

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

Возможно, мужчины проведут реванш по правилам смешанных единоборств.

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