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Кокляев нашел перчатки – их не украли, а спрятали
Шерлок Холмс не понадобился.
Российский стронгмен Михаил Кокляев нашел перчатки, которые пропали после боксерского поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко.
«МРТ сделали, все нормально, двигаемся дальше, на тренировку. Перчатки на месте. Катмен их просто вовремя положил в темное укромное место», – рассказал 40-летний Кокляев.
Михаил думал, что перчатки позаимствовал кто-то из зрителей, и просил отдать их в обмен на другую пару и майку.
- Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.
- Возможно, мужчины проведут реванш по правилам смешанных единоборств.
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