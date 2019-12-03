Российский стронгмен Михаил Кокляев нашел перчатки, которые пропали после боксерского поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко.

«МРТ сделали, все нормально, двигаемся дальше, на тренировку. Перчатки на месте. Катмен их просто вовремя положил в темное укромное место», – рассказал 40-летний Кокляев.

Михаил думал, что перчатки позаимствовал кто-то из зрителей, и просил отдать их в обмен на другую пару и майку.

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

Возможно, мужчины проведут реванш по правилам смешанных единоборств.

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