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Александр Поветкин и Энтони Джошуа устроили миролюбивую дуэль взглядов после церемонии взвешивания

Поветкин и Джошуа устроили миролюбивую дуэль взглядов после церемонии взвешивания
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 35 мин. назад

Грандиозное шоу уже сегодня!

В Лондоне прошла процедура взвешивания перед поединком британского и российского боксеров Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

Вес Джошуа составил 111,8 кг, вес Поветкина – 100,7 кг. После процедуры спортсмены устроили традиционную дуэль взглядов, которая вышла вполне миролюбивой.

«У меня есть нокаутерские инстинкты: если появится возможность, я вынесу соперника. Но если такой возможности не будет, я буду боксировать просто. Когда ищешь нокаут, можешь нарваться на мощный удар, который перевернет ход боя. Мне нужно быть умнее», – отметил Джошуа на пресс-конференции.

Поветкин был скромен и отдал должное оппоненту. «Я нахожусь в очень хорошей форме и рад, что у меня будет бой с лучшим боксером мира. Главное, что бой будет честный. Я хочу забрать пояса в Россию, а как оно получится – покажет только ринг, я никогда не предсказываю ничего заранее», – приводит слова российского боксера «Спорт-Экспресс».

  • На кону боя Джошуа – Поветкин стоят чемпионские титулы в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO, принадлежащие британцу.
  • Поединок пройдет сегодня, 22 сентября, на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало боя – в 23:00 мск.

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